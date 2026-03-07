◇練習試合（2026年3月7日 横浜14―0帝京三）

今秋ドラフト1位候補に挙がる横浜（神奈川）の最速154キロ右腕の織田翔希（3年）が6回から救援し、3回を完全投球で5三振を奪う快投。この日の最速は152キロだった。

「初戦に向けて凄く良いスタートを切れたと思っています。真っすぐもですけど、変化球でカウントを取ることができ、凄く納得のいく内容でした」

大会連覇の懸かる選抜開幕は19日。前日の6日には組み合わせ抽選会が行われ、初戦は神村学園（鹿児島）に決まった。直球は常時150キロ近くを計測し、切れ味を増したカーブ、140キロ近い高速フォークが面白いように決まった。順調な仕上がりを見せ「どこが来ても自分たちが変わらないように意識しているので、特に（相手は）気にすることはないと思っています」と語った。

ネット裏では中日、楽天など6球団8人のスカウトが熱視線を送った。広島・高山健一スカウトは「昨年と比べて全てのボールに磨きがかかっているように見えました。カーブも良くなりましたよね。甲子園で歓声が上がるでしょうね。今年のドラフトは大学生に良い選手がいるけれど、（織田の）競合（1位指名）の可能性が出てくる」とコメントした。