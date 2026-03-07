「本当に緩い。本当に戦えてなかった」聖地、５万人の前で屈辱。開幕５戦４敗…マリノス指揮官の猛烈危機感。前後半１分で失点「絶対勝てない」
強い言葉で危機感を露わにした。
大島秀夫監督が率いる横浜F・マリノスは３月７日、百年構想リーグ第５節で、FC東京と国立競技場で対戦。０−３で完敗し、開幕からの連敗を３で止めた前節からの連勝を逃した。
開始１分で長倉幹樹にあっさり先制点を奪われた後、16分に佐藤龍之介、46分にマルセロ・ヒアンに追加点を浴びた。 対して自分たちは、５万2934人の観客の前で思うようにチャンスを作れず、非常に厳しい結果と内容で終わった。
大島監督は試合後、インタビューに対応。次のように語った。
「なんと言っても、入り１分で失点してしまう...そこからズルズルと全部後ろ向きな形になって、また失点した。本当に良くない立ち上がりで、後半同じように『盛り返すぞ』ってところのスタートのところ。そういう入りをしてたら絶対勝てない」
厳しい表情の指揮官はさらに、前半をより詳しく振り返るよう求められ、こう伝えた。
「もちろん（点を）取られたこともあるし、自分たちが今までやってきたところのプレッシャーや、そこで奪って攻撃に転じるといった部分がもう本当に緩くて、本当にそこで戦えてなかったのが、こうなった要因かなと思っている」
来週の次節は昇格組のジェフユナイテッド千葉をホームで相まみえる。今後に向けて、大島監督は「もう前に進んでいくしかない。全員がこの気持ちを忘れず、奮い立たせて、やっぱり日々の積み重ねしかないので。全員でやっていく」と覚悟を示した。
昨季は屈辱の15位に沈み、今季は開幕５戦で４敗の名門マリノスは、強さを取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開始32秒で…マリノスの厳しい現実
