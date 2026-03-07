◇第13回九州学生ゴルフ連盟ゴルフ部OB・OGの会チャリティーゴルフ大会（2026年3月7日 福岡県那珂川市・筑紫ケ丘ゴルフクラブ）

九州学生ゴルフ連盟に所属する各大学ゴルフ部出身者によるチャリティー大会が開催され、九産大、福岡大、九大、西南大、長崎大、福岡女学院大の出身OB、および同OGの32人が参加した。競技は18ホールのネットスコアで争われ、福岡大OBの比良進吾がグロス78、ネット70・8で優勝した。参加者らによるチャリティー金10万円は福岡市などへ寄贈される。

（上位成績）

（1）比良進吾（福岡大）70・8（G78、H7・2）

（2）加古井哲哉（九産大） 71・8（G85、H13・2）

（3）沖中洋之（九産大） 72・6（G93、H20・4）

（4）柴田敏弘（西南大） 72・8（G98、H25・2）

（5）中島正裕（九産大） 72・8（G80、H7・2）

（6）大石忠徳（福岡大）73・0（G85、H12・0）

（7）大森直美（九産大）73・0（91・H18・0）

（8）鵜木伸久（福岡大）74・0（G86・H12・0）

（9）沖中光徳（九産大） 74・0（G86、H12・0）

（10）大場正博（西南大）74・4（G96、H21・6）