お笑いコンビ、サンドウィッチマン伊達みきお（51）が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜午後1時）に出演。アシスタントを務める同局東島衣里アナウンサーの結婚を知ったタイミングを振り返った。

東島アナは5日、同い年の会社員との結婚を発表。オープニングで伊達みきおは「東島さん、ご結婚おめでとうございます」と祝うと、「めでたく3月5日にご入籍されました。いやあ〜よかったですね」と喜んだ。

結婚を知ったタイミングについては「礼二さんから聞いたのよ、俺」と本人より先に中川家礼二から聞かされたと回想。東島アナは「中川家 ザ・ラジオショー」でもアシスタントを務めており、「『伊達ちゃん知ってる？』って。『東島さん付き合ってるやつおるらしいよ』っていうところから」と語った。

寝耳に水だったという伊達は「何ですか？知らないですって」と絶句。相方の富澤たけしが「一瞬空気重くなりましたもんね」と苦笑すると、伊達は「本当なんですか？って言って。『結婚するらしいで』って。え！？って。何も聞いてないですよって。それはありましたけどね」と恨めしそうに語って笑わせた。

東島アナは「私だって直接お伝えしたかったですけど、礼二さんがね、ポロリと」と話し、礼二からは「『ごめんやで〜！』って連絡が来てました」と笑っていた。