第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）に出走するタイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は前走の京成杯４着から巻き返しを狙う。昨年の日本ダービー馬クロワデュノールを叔父に持つ良血馬を４つのポイントからチェックする。

【戦歴】

昨年７月の福島・芝２０００メートルで新馬勝ち。勝ち時計は２分８秒１と極端に遅かったが、センスの片りんは見せた。少頭数の８頭立てとあって前半１０００メートル通過１分８秒５という超スローペースのなか、好位３番手に構えて、３角過ぎから長く脚を使って４馬身差の完勝だった。

前走の京成杯は４着。２走前の芙蓉Ｓ（６着）の後は脚元の不安により乗り込めない時期があったが、この中間は順調に仕上げられている。武井調教師は「今回は（帰厩時の状態の）ベースが違います。前回以上の走りができるのは間違いない」と強気のトーンだ。

【仕上がり】

４日の追い切りでは、美浦・Ｗコースで外カリーシ（５歳２勝クラス）を１馬身半追走する形から、５ハロン６７秒０―１１秒４を馬なりでマークして脚いろ優勢に半馬身先着。武井調教師は「動きも良かった。（三浦皇成）ジョッキーの感触もすごく良くて、『前走より一段と言わず二段くらい上がっている』という話でした。すごくいいと思います」と歯切れ良く評価した。

【強み】

前向きな性格が多いと言われるモーリス産駒だが、道中はぴったりと折り合い、操縦性が高い。指揮官も「モーリスなのに、それができるというのは彼の最大の強みですね。レースを使っても、このメンタルでいられるのはすごい」と感心しきりだ。

【距離適性】

芝２０００メートルに４戦連続の投入で距離に不安は全くない。本番は先だが「今回で勝つのが一番です」と皐月賞切符ではなく結果にこだわる構えだ。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。