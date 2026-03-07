◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド第２戦・韓国戦（東京ドーム）前の練習でフリー打撃を行った。５スイング目で右中間へのサク越えを披露。三塁側では韓国ナインが凝視し、韓国メディアも一斉にカメラを向けるなど、改めて注目度の高さを示した。

前日６日の台湾戦（東京ドーム）前には、フリー打撃で２１スイングで１０本が柵越え。右翼席上部のビジョンや看板に直撃する特大弾など快音を響かせてファンを驚かせた。試合前にフリー打撃を行うのは右脇腹を負傷してその後の試合に出られなかった２３年９月４日（日本時間５日）以来、９１３日ぶりだった。

すると、試合では初回先頭の１打席目に打球速度１１７・１マイル（約１８８・６キロ）の強烈な打球で右翼線へ二塁打。２回１死満塁では先制の満塁本塁打を放ち、チームを１３―０の７回コールド勝ちに導いた。４打数３安打５打点の大暴れ。試合後のヒーローインタビューでは「本当に素晴らしいチームと連戦が続くので、みんなまずは家に早く帰ってたくさん寝てあしたに備えたいなと思います。本当に厳しい戦い続くと思いますけど、ファンの人とチーム一丸となって球場全体で盛り上げていただければ励みになるので、よろしくお願いします」と気を引き締め直していた。

２試合連続で試合前にフリー打撃を行うのは２３年ＷＢＣの準決勝・メキシコ戦、決勝・米国戦（ともに米マイアミ）以来。３年ぶりとなる異例の調整になっているが、縁起もいい調整で２試合連続本塁打を狙う。