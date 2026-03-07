切り干し大根の洋風人気レシピ『切り干し大根とオレンジのラぺ』あえるだけの常備菜

和のイメージが強い切り干し大根ですが、素材そのものにくせがないので、意外と洋風の味つけにもぴったり！

シャキシャキとした食感に、オレンジのさわやかな香り。そこにスモークサーモンのうまみを重ねれば、ぐっと華やかなラぺに変身。いつもの常備食材が、食卓に彩りを添える一皿に仕上がります。

『切り干し大根とオレンジ、スモークサーモンのラぺ』のレシピ

材料（2人分）

切り干し大根（乾燥）……20g

にんじん……1本（約150g）

オレンジ……1個

スモークサーモン（小）……3枚（約30g）

塩……ひとつまみ

〈A〉

オリーブオイル……大さじ1と1/2

酢……大さじ1

塩……小さじ1/4

はちみつ……小さじ1

こしょう……少々

作り方

（1）切り干し大根はさっと洗って水に15分ほどつけてもどし、水けをぎゅっと絞って食べやすい長さに切る。にんじんは皮をむき、食べやすい長さのせん切りにしてボールに入れ、塩を加えてさっくりと混ぜる。

（2）オレンジは皮をむいてさらに薄皮もむき、果肉を取り出してほぐす。スモークサーモンは幅2cmに切る。（1）のにんじんがしんなりしたら、切り干し大根、オレンジ、スモークサーモンを加える。〈A〉を混ぜてから加え、なじませる。

食感も彩りも完ぺき。いつものストック食材で、ちょっと気分が上がる一皿を楽しんでみて♪

（『オレンジページ』2026年2月17日号より）