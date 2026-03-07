中学・高校で野球部

4月からフジテレビのスポーツ番組「すぽると！」の新キャプテンにバカリズムが就任することが発表された。2024年に8年ぶりの復活を果たし、千鳥をキャプテンに迎えて再スタートを切った同番組が、復活から3年目という節目のタイミングで新たな顔を迎え入れることになった。【ラリー遠田／お笑い評論家】

【写真】「えもすぎ」「あの頃の記憶が蘇った」…バカリズムが披露した“懐かし”の姿

このニュースを聞いて、バカリズムの起用を意外に感じた人も多いかもしれない。彼は実力のあるピン芸人として知られていて、数々のドラマの脚本を担当した実績もあり、どちらかと言うと肉体派ではなく頭脳派というイメージがあるからだ。しかし、フジテレビが彼をキャスティングしたのにはまっとうな理由がある。

バカリズム

一般的なイメージとは違って、バカリズムは元高校球児であり、スポーツに真剣に打ち込んできたタイプの人間である。中学・高校で野球部に所属し、厳しい練習を重ねてきた。

彼の通った高校の野球部はのちに甲子園出場を果たすほどの名門であり、厳しい練習が課されていた。バカリズムは当然のように甲子園出場を目指して努力を重ねていたが、足を骨折するアクシデントに見舞われて、記録員などの裏方に転向するのを勧められたこともあった。ただ、彼はそれを拒否してひたすら筋力トレーニングを続けた。その結果、打球の飛距離が伸びて、選手として起用されるようになっていった。

そこで目標に向かってひたむきな努力を重ねる根性を身につけたことで、激しい競争社会であるお笑い界で生き残るためのサバイバル能力も鍛えられたのかもしれない。

スポーツ経験のあるバカリズムだからこそ、プロのアスリートに対するリスペクトの気持ちは人一倍強い。彼は「しょせん、福岡の地区予選止まりの人間からすると、まず甲子園に出ることがすごいことだし、その中でプロに行くなんて天才の人たちばっかり」とも語っている。

そんな彼の言葉には、実際にスポーツに打ち込んだ者にしか語れない重みと説得力がある。自分自身がどれだけ努力してもたどり着けなかった高みを知っているからこそ、トップアスリートへの絶対的な憧れと敬意があるのだろう。そんな彼がスポーツ番組にキャスティングされるのは不思議なことではない。

「アイドリング！！！」でMC

バカリズムはフジテレビとの関係も深い。今ほど有名になる前から、バカリズムは長年にわたって「アイドリング！！！」というフジテレビのアイドル番組でMCを務めていた。その頃から彼の実力は認められていた。

のちに「爆笑レッドカーペット」などのネタ番組に出演して、本格的に注目されるようになった。その後は「IPPONグランプリ」「オモクリ監督」など、彼の発想力や企画力が生かされる本格的なお笑い系の番組でも起用されることが多くなっていった。

フジテレビにおけるバカリズムの代表作と言えるのが、2023〜2025年にレギュラー放送されていた「私のバカせまい史」である。この番組では、誰も調べたことがないようなマニアックな事象の歴史を紹介していた。バカリズムはMCを務めるだけではなく、自ら台本に携わり、プレゼンター役を担当することもあった。この番組はクリエイターとしての彼の作品発表の場でもあったのだ。

バカリズムは、与えられた役割をきちんとこなすタレントとしてフジテレビから高い評価を受けている。また、彼は私生活で派手に遊んでいるような噂もなく、品の良いイメージもある。少し前に大きなトラブルを経験して窮地に立たされたフジテレビにとって、不祥事のリスクが低いバカリズムは救世主のような存在なのだ。

そのように総合的に考えると、バカリズムが「すぽると！」に起用されるのには十分な理由がある。彼は今回もフジテレビの期待に応えて、手堅く結果を出してくれるはずだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部