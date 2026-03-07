WBC(ワールドベースボールクラシック)では各チームのホームランパフォーマンスにも注目が寄せられています。

イギリス代表は1次ラウンドグループB・メキシコ戦での6回、1アウトの場面に打席に入ったハリー・フォード選手がレフトスタンドへ同点の特大アーチを放ちます。

ベンチへ戻ると、チームメートがバッキンガム宮殿などでおなじみの近衛兵が頭にかぶるベアスキンをフォード選手にかぶせます。さらにベンチ内で赤い制服を着せられると、近衛兵さながら足を高く上げ行進するパフォーマンスを見せました。

またメキシコ代表はイギリス戦の8回にジョナサン・アランダ選手が勝ち越しの3ランを放つと、チームメートがお祭りなどでかぶるメキシコの伝統的な帽子をかぶせてお出迎え。国旗を思わせるかわいらしいデザインで注目を集めました。

また今大会の日本代表はヒットを打つと「お茶たてポーズ」を披露。大谷翔平選手が北山亘基投手にパフォーマンス制作を依頼し、改良されたものが本番で採用されました。

各チームの文化を表したパフォーマンスが大会を彩っています。