お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが６日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、芥川賞作家で、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹をゲストに招いた。

又吉は、お笑い芸人を志したきっかけを聞かれて「吉本新喜劇を見てて、お笑い好きやなってなったのが。（間）寛平師匠を見てて。（新喜劇で）一番最初に認識して、『この人おもしろい！』ってなったのは寛平師匠」と憧れのレジェンド芸人の名を挙げた。

金ちゃんが「でも、本当に真逆ですね…。芸風」と話すと、又吉は「そうやなぁ…？でも根底では繋がっていたいと思ってんねんけどね」と笑顔を見せた。

又吉は「（幼少期に見た）新喜劇をベタと当時思ってなくて。特に、僕らみたいな子どもが好きやった寛平師匠が猿になって（池乃）めだか師匠が猫になるくだり…。要はお店の人と借金取りが口論から、だんだん猿と猫になって最後に戦いはじめるっていう。あれ、世界を見渡しても一番シュールな演劇やと思う…」と衝撃を述懐。鬼越の２人は「確かに！ベタではないですね！」と芥川賞作家らしい独特の視点に爆笑していた。

又吉は、２００３年に綾部祐二とお笑いコンビ・ピースを結成。キングオブコント２０１０で準優勝。１５年には、小説「火花」で第１５３回芥川賞を受賞した。