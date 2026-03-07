¡Ú Ææ¤ÎÃË ¡ÛµÕ¸÷¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¦Æ¬Äº¤Ë¤Ï¥Þ¥²¤«¡¡¡Ö#¥¥ã¡¼Ææ¤ÎÃË¥¹¥Æ¥¡¼¡×¤Ç¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡¡à»ä¤Ï¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¡Ú ¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯ ¡Û
¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡ÖÆæ¤ÎÃË¡×¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ææ¤ÎÃË ¡ÛµÕ¸÷¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¦Æ¬Äº¤Ë¤Ï¥Þ¥²¤«¡¡¡Ö#¥¥ã¡¼Ææ¤ÎÃË¥¹¥Æ¥¡¼¡×¤Ç¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡¡à»ä¤Ï¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¡Ú ¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯ ¡Û
¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥³¥í¥é¥É½£¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁÔÂç¤Ê´ä»³¤ÎÄº¤¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤ÎµÕ¸÷¤ò¼õ¤±¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Íº¡¹¤·¤¯Î©¤Á¡¢¸«»ö¤ÊÆùÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÀÄ¶õ¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬Ê£¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆæ¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤¿¡×¡Ö»ä¤Ï¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö»ä¤Ï¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö°ìÂÎ¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢Ìä¤¦¿ÍÊª¡¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¿ÍÊª¡¦ÀâÌÀ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬º®ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«»°¹Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢°ì¿Í»°Ìò¤Î¤È¤Ã»¶¤é¤«¤Ã¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö#¥¥ã¡¼Ææ¤ÎÃË¥¹¥Æ¥¡¼¡×¤Ç¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂ³¤¯¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Àè¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¡¼¡¼¡¼¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤Ìµ¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¤«¤éÆæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¥¹¥Æ¥¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û