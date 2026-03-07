沢村一樹、“野球好き”な妻とWBC観戦で夫婦2ショット「かなり高額でしたが」「奇跡的にチケットが手に」

沢村一樹、“野球好き”な妻とWBC観戦で夫婦2ショット「かなり高額でしたが」「奇跡的にチケットが手に」