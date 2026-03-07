沢村一樹、“野球好き”な妻とWBC観戦で夫婦2ショット「かなり高額でしたが」「奇跡的にチケットが手に」
俳優の沢村一樹（58）が7日、自身のインスタグラムを更新。「奇跡的にチケットが手に入りました！」と、ワールドベースボールクラシック（WBC）を妻と観戦したことを報告し、夫婦2ショットを公開した。
【写真】WBCを観戦した沢村一樹と“野球好き”な妻の夫婦2ショット
投稿では2枚の写真をアップ。展示されている侍ジャパンのユニホームの前での妻との2ショットと、球場の客席で掲げられた日本国旗の写真を披露した。
「かなり高額でしたが、思い切って購入した甲斐がありました」と話し、「野球好きのカミさんの解説と日本代表の大活躍で楽しい時間を過ごせて感謝です」と大満足のひとときを過ごした様子だった。
この投稿には「いいなぁ〜」「凄い試合でしたね！」「昨日の台湾戦ですか！大谷の満塁ホームラン観れたなら高額でも価値ありです」「仲良しで羨ましいです」などの声が寄せられている。
沢村は2000年に結婚。3人の息子がおり、長男はモデルの野村大貴（25）、次男は俳優の野村康太（22）。
