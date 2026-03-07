鳥取とのコラボを重ねてきた人気ゲーム「ポケットモンスター」のキャラクター・サンドとの関係がさらなる深化を見せている。

今月、連携商品を集めたフェアが始まり、砂丘周辺では砂オブジェが登場。ＳＮＳと連動したキャンペーンにも展開は広がり、鳥取の観光面で、「砂上の楼閣」ならぬ、盤石の基礎に建つシンボルタワーとして存在感を高めている。（藤川泰輝）

フェアが始まった１日、鳥取市末広温泉町の市ふるさと物産館では、サンドがデザインされた商品を求める多くの客が買い物かごに意中の商品を次々と入れていた。「とっとりサンドフェア第２弾！」で、今回は、ポケモン社（東京）と共同だった１回目の２０品から「サンド」の語感に引っかけた３１品に増えた。

砂地を好むとされるキャラクターの特徴と鳥取砂丘にちなみ、県は２０１８年１２月、サンドを県の魅力をＰＲする「とっとりふるさと大使」に任命。ポケモン社の「ポケモンローカルＡｃｔｓ」の取り組みで、因州和紙のしおりや、大山乳業の牛乳を使ったスティックケーキなど、ポケモン社が承認した県産品のパッケージなどにサンドをあしらって販売してきた。

オープンの式典には、サンドの着ぐるみや、平井知事、ポケモン社の関係者らも出席した。

約１万円分を購入した高松市の会社員女性（３０）は「サンドをきっかけに鳥取に何度も足を運び、落ち着いた街並みや特産品など鳥取の魅力を知る機会を持てた」と話した。

同館によると、コラボ商品の売り上げはフェア１回目初日の約７万５０００円から、１日は約１６万４０００円と２倍以上に増えたという。

＃鳥取サンドみ

３月下旬からは、大阪・関西万博の鳥取ゾーンの砂を活用し、アイエム電子鳥取砂丘こどもの国でサンドの砂オブジェ（高さ約１・５メートル、横約２メートル）を常設展示する。

鳥取砂丘ビジターセンターでは３１日まで、約１・５メートルのサンドのパネルや県内各地の観光名所に設置されたマンホールの蓋「ポケふた」のレプリカなどのグッズ約１０点も展示する。

ＳＮＳともリンクし、インスタグラムかＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）に「＃鳥取サンドみ」を添え、「三度見」や「三度味」したくなる観光地や風景、グルメを投稿すると、１万円相当の商品が当たるキャンペーンもある。

県の担当者は「遠方から足を運ぶポケモンファンのパワーに感心している。鳥取らしい要素を加えてバージョンアップした企画を用意したので、２度サンドと来てほしい」と話した。

◆ポケモンローカルＡｃｔｓ＝ポケモン社が無償で、各県で選ばれた「推しポケモン」を通して地域の魅力を国内外に発信する手伝いをする取り組み。１２道県で実施している。