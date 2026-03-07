「薬の収納」の正解が見つかった！発想が天才な管理アイデア
【画像を見る】天才的な薬収納のアイデア
病院でもらった薬。気づくと袋が増えて「これ誰の？」「どの薬だっけ？」と探してしまうことありますよね。できることなら、取り出しやすく、誰の薬か一目で分かる収納が理想です。そんな悩みに「これで正解だった」と感じる人が続出している、発想が天才な管理アイデアがInstagramで話題です。
■袋のままファイリングするだけ。薬管理がラクになる収納方法
収納方法は簡単！もらってきた薬袋に、穴あけパンチで穴を開けます。
100円ショップで手に入る、A5の2リングファイルにファイリングしたら完成です。
簡単なのに、いつ・誰の・なにの薬かわかりやすくなります。袋ごとにファイリングするので、薬の取り出しもラクにできるのが嬉しいポイントです。
同じく100円ショップで手に入るファスナーケースに穴を開ければ、薬袋がない薬や絆創膏などの細かい収納にも役立ちます。
ファイルの背表紙に“誰の”薬かラベリングしておけば、探す手間が省けて便利です。
100円ショップのアイテムを活用したアイデアは「整理方法に悩んでいたのでやってみたい」「天才」「かさばらなくて良い」などのコメントで盛り上がり、2.4万いいね！を獲得しています。
■アイデアが生まれたきっかけは？投稿主さんにお話をお伺いしてみました
日々、いろいろな家事をラクにするアイデアを投稿されているsacco_kurashiさんにお話をお伺いしてみました。
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
sacco_kurashiさん「たくさんの方に『いいね』をいただき、とても嬉しかったです。今回の投稿は、私自身が子育てをする中で『薬の収納、どうにかならないかな？』とずっと悩んでいたことがきっかけでした。この裏ワザをフォロワーの皆さんに共有できたことで、少しでもお役に立てたのかなと思い、とても嬉しく感じています」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
sacco_kurashiさん「いつもInstagramの発信を応援し、協力してくれている家族からも『よかったね』と言ってもらい、一緒に喜んでもらえたことがとても嬉しかったです」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
sacco_kurashiさん「『とてもいい方法！』『天才！』といった嬉しいコメントをたくさんいただきました。私と同じ悩みを持つフォロワーさんに届けることができたと思うと、発信してよかったなと感じました！」
ー今回の収納に必要な物は100円ショップで揃いますか？
sacco_kurashiさん「はい！すべて100円ショップで揃います。その点も、とても喜んでいただけました」
ーいいねの数が伸びてきたときの気持ちを教えてください
sacco_kurashiさん「これまで発信を続けてきましたが、なかなか納得のいく動画が作れず、思うように届けられない時期もありました。だからこそ、『いいね』の数がどんどん伸びていくのを見たときは、『今まで頑張ってきてよかった』と感じると同時に、『もっと暮らしに役立つ裏ワザを、たくさんの方に届けたい』という思いが強くなりました」
ーレタスクラブの読者にメッセージをお願いします！
sacco_kurashiさん「こんにちは。暮らしに役立つ裏ワザを、楽しく見やすく発信している『さっこ』と申します。子育てに追われながら家事をこなすママさんや、少しでもラクに楽しく家事をしたいと思っている方に『コレいいぞ』と思っていただけるような裏ワザやアイテムを、これからもたくさん発信していきたいと思っています。ぜひ見てきてくださいね！視聴者の皆さんとのやり取りがとても楽しく、ここまで続けてくることができました。ぜひ、どしどしコメントをいただけると嬉しいです」
■便利な暮らしの裏ワザを数々ご紹介
他にもsacco_kurashiさんのアカウントでは、100均アイテムを使うなどして、日頃のプチストレスが解消されるようなアイデアがたくさん紹介されています。
「衣類の収納しやすい畳み方」というアイデアでは、かさばりがちな洋服を薄くスッキリまとめる方法がアップされています。厚手のニットや裏起毛のパーカーなど、畳んだ時の服の重なりが気になってしまう方にオススメです。
厚みがでてしまうニットは、袖を重ねないでズラし、中心に向かって斜めに折ります。両肩を中心に向けて折り、裾の部分がネック部分に合わさるように半分に畳めばスッキリします。
フードでかさばってしまうパーカーも、袖を重ねずに中心に向けて斜めに折ります。フード部分を開いて、手前の袖が重なっているあたりに向けて畳みます。両肩を中心に向かって折り、裾をフード部分と合わさるように持ち上げて畳めば、厚みが解消されます。
かさばりやすい衣類のプチストレスを解消するアイデアに「革命的すぎる」「真似してみたい」などのコメントが寄せられています。
日々の暮らしに役立つ裏ワザを楽しく発信しているsacco_kurashiさん。日頃のプチストレス解消になるようなアイデアが気になる方は、sacco_kurashiさんのアカウントを覗いてみてください。
文＝佐藤みなみ