¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÂæÏÑ¤ÏÁ°Ìë¤È°ìÅ¾£±£´ÆÀÅÀ¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¡¡àÂæÏÑ¤Î»êÊõá¸ÅÎÓ¤Ï»î¹ç¸å¥Þ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤ÎÂæÏÑ¤Ï£·Æü¤Î¥Á¥§¥³Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£±£´¡½£°¤Ç£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¡£Âç²ñ½éÇòÀ±¤Ç¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¾®µ»¤ò¶î»È¤·¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ä½ÅÅð¤òÍí¤á¤Æ£²ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ë¤Ï£³ÈÖ¡¦¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢°ìµ¤¤ËÁê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Ë¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢£¶²ó¤Ë¤Ï£µÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¤¥Ë¥ó¥°¡££´¿Í¤ÎÅê¼ê¤âÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£µÆü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡¢£¶Æü¤ÎÆüËÜÀï¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡££²£°£²£´Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²ÇÆ¼Ô¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ÇÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¥Á¡¼¥à¤ÏÂç²ñ½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¥Á¥§¥³¤ÏÆüËÜÀï¤ò»Ä¤·¤Æ£³Àï£³ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÂæÏÑ¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ìÎé¡£Íâ£¸Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤ÇÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëàÂæÏÑ¤Î»êÊõá¤³¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¸ÅÎÓâÏßìÅê¼ê¡Ê¥°¡¼¥ê¥ó¡¦¥ë¥§¥ä¥ó¡á£²£µ¡Ë¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ£¸Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥³¡¼¥ë¥É¾¡Íø¤ÇÅê¼ê¿Ø¤Î¾ÃÌ×¤âºÇ¾®¸Â¡£Âç°ìÈÖ¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£