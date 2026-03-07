横浜ＦＭ大島秀夫監督「申し訳ない気持ちでいっぱい」「未熟なチーム…もう１回厳しく」ＦＣ東京に０―３完敗

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第５節 ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）

横浜ＦＭが敵地でＦＣ東京に０―３で完敗を喫した。

前半３２秒でＤＦラインの裏を簡単に突かれて先制点を献上すると、同１６分にも自陣右サイドを相手の佐藤龍之介にカットインを許して追加点を許す。

さらに後半も１分で３失点目を許すなど、試合内容も含めて、厳しい結果を突きつけられた。

試合後、大島秀夫監督は「ゴール裏、バックスタンドをサポーターが埋め尽くしてくれたのに、敗戦になったのは悔しいし、申し訳ない気持ちでいっぱいです。なんと言っても立ち上がりの１プレー目の失点は大きく、自分たちをより消極的にさせてしまった。で、そのままずるずるいった前半だった。同じように後半立ち上がりにまた１分で…こういう未熟なチームなので、やっぱりもう一回、日々のところから厳しく全員でやっていかなければいけないなと思います」と厳しい表情を浮かべた。

これで横浜ＦＭは、今季５戦中４度目の複数失点を喫するなどリーグワーストタイの１１失点で、開幕５試合で１勝４敗と大きく出遅れた。