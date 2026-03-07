きゃりーぱみゅぱみゅ「再発行祭りです」証明写真に反響「プリクラみたい」「目がでかすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/07】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが、3月7日までに自身のInstagramストーリーズを更新。証明写真を公開した。
【写真】33歳人気アーティスト「目がでかすぎる」可愛いと話題の証明写真
きゃりーは「再発行祭りです！」とコメント。白い洋服に金髪姿で写った自身の証明写真の一部を切り取ったショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「証明写真でクオリティ保てるのすごい」「可愛すぎる」「プリクラみたい」「ナチュラルな感じも素敵」「目がでかすぎる」「再発行大変」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
