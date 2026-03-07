フジ宮司愛海アナ「再現不可」冷蔵庫の余り物で作った無水風カレーに反響続々「卵乗せるの天才すぎる」「お店で出てきそう」
【モデルプレス＝2026/03/07】フジテレビの宮司愛海アナが3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷蔵庫の余り物で作った料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳フジアナ「センスの塊」余り物で作った過去一美味しいカレー
宮司は「冷蔵庫にあったあまり物（ひき肉、トマト、玉ねぎ、エリンギ）を切って炒めてカレー粉を加えてちょっと煮て、そのあたりにある調味料を適当にポイポイ入れまくっていたら過去一美味しい無水風カレーができた」と紹介し、卵黄を載せた手作りカレーの写真を投稿。「すごく美味しいのに再現不可」とこぼし、「何が決め手だったのか」と自問している。
この投稿に、ファンからは「お店で出てきそう」「卵乗せるの天才すぎる」「再現不可に親近感がわく」「適当に作って美味しいのは料理上手の証」「センスの塊じゃん」「再現できない、あるあるです」「めちゃ美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆宮司愛海アナ、再現不可の絶品カレー披露
◆宮司愛海アナの投稿に反響
