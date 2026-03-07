◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）

伝統の桜花賞トライアルに３歳牝馬１８頭が出走し、２番人気のサンアントワーヌ（美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は２着だった。荻野極騎手は昨年、結婚を発表後、義父である鹿戸師とは昨夏の七夕賞（バラジ＝１１着）以来、２度目となる重賞の舞台。初コンビとなる同馬は、初めての関西圏のレースで、栗東に滞在して今回のＧ２に臨んでいた。

１着は１０番人気のギリーズボール（西塚洸二騎手）で勝ちタイムは１分２０秒６。サンアントワーヌと４番人気で３着のアイニードユー（西村淳也騎手）までが、桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）への優先出走権を獲得した。

荻野極騎手（サンアントワーヌ＝２着）「馬の雰囲気は良かったです。スタートも良く出てくれて、道中はリズムを取りながらスムーズな競馬ができました。勝ち馬とは枠順の差もあると思います。この馬自身は上手に走ってくれましたし、まだ体が成長段階。先々が楽しみな馬です」

西村淳也騎手（アイニードユー＝３着）「スタートは良かったし、ペースも悪くなかったです。でも粘れなかったですね」