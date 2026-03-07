◆オープン戦 阪神１―０ソフトバンク（７日・甲子園）

ソフトバンクの育成選手、ホセ・オスーナ外野手が自身初めて１軍の試合に出場した。来日４年目の１８歳は６回に代打で出場し、高橋の高めの１４７キロに空振り三振。８回の第２打席もモレッタに見逃し三振を奪われた。ドミニカ共和国出身で、２３年に１５歳で入団した有望株。大観衆の甲子園でのデビューに「緊張というより少し不安というか。ドキドキ、わくわくした」と振り返ったが「とても貴重な経験をした。やはり１軍の投手はコントロールもいいし、ボールの精度も高い」と経験値を上げた。

結果は出なかったが、試合前のフリー打撃の飛距離なども含め、小久保裕紀監督も熱視線。「やっぱりドミニカであれだけ騒がれていたというか、いい素材だと入ってきた選手なので。飛ばす力もありますしね。将来的にはものすごく楽しみな選手だと思います」と注目した。この日、１軍に合流。ファームから「ちょっと見てほしい」と推薦があったことを明かし「それなら、どうせなら２打席あげようということで」と起用した。