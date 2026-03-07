お笑いタレントのキンタロー。が、人気コメンテーターのものまね動画をアップして話題になっている。

キンタロー。は６日までにインスタグラムに「今日は何かすごく良い日だって聞きました（ネット情報）そんな良い日には何かはじめなきゃって！！」と書き出すと、続けて「早速 新ネタ 野々村友紀子さんをお届けさせてください」と投稿。お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家でタレントの野々村友紀子さんのものまねする様子の動画を公開した。キンタロー。は野々村さん風の化粧を施し、「野々村友紀子です」と始めると、「アンタらちゃんと考えろよ 現状維持するなよ」とものまねを披露した。

さらに、「野々村さんの言葉達は全部自分への戒めの言葉です このように野々村さんに怒られたい願望 Ｍ気質」とつづり、最後は「なんか分からないけどとにかく ＃良い日 ＃新しい事はじめる」と締めた。

この投稿に「声と間がすごすぎる」「なんでこんなに似るの ほんと特徴をよく掴んでる」「声もそっくりなのが、いつもすごいと思います！！！！ いつも面白いモノマネをありがとう」「見た目はともかく 話し方がめちゃくちゃ似てます！！」などのコメントが寄せられている。