◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

今大会初戦の先発バッテリーを任された山本由伸投手と若月健矢選手の活躍もあり、チャイニーズ・タイペイ打線を無失点におさえた侍ジャパン。山本投手は3回途中まで投げ、3四球と苦しむ場面もありましたが、結果的には被安打0、無失点と好投しました。

この二人といえば、かつてオリックスでチームに多くの勝利をもたらした“黄金バッテリー”。2021年から3年連続でNPBの「最優秀バッテリー賞」を受賞しました。

試合後の会見で山本投手はそんなかつての相棒である若月選手と再びバッテリーを組んだことについて言及。「すごく久しぶりにバッテリーを組むことができたので、僕的にもすごくうれしかった」と喜びを口にすると「またこの試合が代表の、WBCの試合ということがさらにうれしさを感じました」と語りました。

また試合に臨むにあたっては、慣れ親しんだ二人のバッテリーだからこそメリットとなったことも指摘。「試合前から、昨日もそうですけど、ゲームプランを立てたり、試合中もコミュニケーションをしっかり取れた」と述べ、守りで相手打線の勢いを抑え、勝利のきっかけをつくった裏側を語りました。