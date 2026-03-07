「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）

１０番人気のギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚久）が重賞初制覇を飾った。勝ち時計は１分２０秒６。２着には２番人気のサンアントワーヌ、３着には４番人気のアイニードユーが入り、上位３頭が桜花賞への優先出走権を獲得した。

出遅れ気味のスタートとなったギリーズボールは序盤、行きたがるのをなだめながらの追走。内ラチ沿いからスルスルとポジションを上げると、直線も狭い内に進路を取り、ラストは坂上で逃げ馬をかわして、一気に突き抜けた。前走のフェアリーＳは２番人気ながら１３着に沈んでいたが、距離を詰めて臨んだ重賞でリベンジに成功。初コンビとなった西塚にとっては昨年の紫苑Ｓ（ケリフレッドアスク）以来２度目の重賞制覇となった。

西塚は「内枠でしたし、阪神もまだ開催が浅いので、３、４列目に行けたらと思っていました。折り合いもうまくついて、最後に脚を温存できて良かったです。当初の印象とは違う感じではあったんですが、素晴らしい反応でした。能力はありますし、（Ｇ１でも）やれてもいいと思っています。馬に期待して頑張っていきたいですね」と充実の汗をぬぐった。