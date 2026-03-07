「言葉はホモサピエンスに与えられた能力ですよ!?」 漫画家・にくまん子が語る、「好き」を言わない相手への“違和感”
「にくまん子」――口にするのをほんの一瞬ためらってしまう、インパクト抜群のペンネームだ。
だが、彼女が描くのは下世話でも奇抜でもない。現代を生きる男女の、痛いほどリアルな恋愛模様である。過去作『泥の女通信』は、シンガーソングライター・あいみょんが絶賛したことでも話題になった。
そんな彼女が昨年10月にスタートさせたのが、マンガSPA！で連載中の『恋のカスと愛のクズ』だ。本作の主人公は女性二人。ひとりは、恋愛も仕事も自己肯定感も何ひとつうまくいかず、気づけばいつも“ダメな恋”に足を取られてしまう30歳女性・沼々煮しずみ。もうひとりは、地球人の恋愛行動を研究対象として観察する謎の宇宙人・悶子である。
「なぜ人は、わかっていながら“カス”や“クズ”に惹かれ、同じ恋の沼に沈み続けてしまうのか……」。今回は、その制作秘話をうかがった。
◆「むっちりもっちり」悶子と、対照的なしずみの誕生
──メインキャラクターの「沼々煮しずみ」と「悶子」は、どのようにして生まれたのでしょうか。
にくまん子：見た目でいうと、悶子は完全に私の好みです（笑）。肉感のある、むっちりもっちりした女の子。正統派のモテ路線ではないけれど、常に需要があるタイプを描きたかったんです。愛嬌があって、なぜかそばにいてほしくなる。私自身も、そんな存在になりたいという憧れが込められています。
一方のしずみは、その対極で細身かつ少し陰のあるキャラクターになりました。実は彼女のキャラデザインは二転三転したんですよ。最終的に「サッパリした見た目の女の子のほうが、恋に悩んだり迷ったりしそうだな」と思い、さまざまな要素を混ぜ込みました。
──しずみと先生に共通点はありますか。
にくまん子：キャラクターの内面は、自分と切り離せない部分があるのは確かです。でも私は、作者と作品は別物として読んでほしいという思いが強く、意識的に自己投影は避けました。
それでも、自分の感情や経験が作品の素になるのも事実で。悶子のような性への好奇心や、しずみのような「うまくいかなさ」は、私自身に由来しているかもしれません。そこへ周囲のさまざまな人の要素をミックスした結果、この二人は読者さんから「誰々に似ている」と言われるキャラクターとして生まれたのだと思います。
◆「読んでいると、まるで飲み会に参加しているような感覚に」
──作品を作るにあたり、発想はどのようなところから得たのでしょうか。
にくまん子：5年前に同人誌として “プロト版” を販売していました。3〜4人の女の子が宅飲みをしながら、うまくいかない恋愛や不安定な人生について語り合う――そんな内容です。今回の新連載では、そこに「読んでいると飲み会に参加しているような感覚になる作品」というアイデアを加え、登場キャラクターも絞り込みました。
──2021年に頒布した同人誌『もしかして たぶん そうかもね きっと』ですね。
にくまん子：そうです。ただ、今回の連載ではシチュエーションを宅飲みに限定していません。居酒屋での飲み会だったり、街を歩いていたり、デートの帰り道だったりと、舞台はさまざまです。人生の悩みどころで“一人反省会”をしながら、何かの気づきを得るようなイメージですね。
◆「好き」と言わない男・春斗の闇
――キャラクターといえば、7話でついに、しずみの“ピ”（好きな人）である春斗が登場しました。
にくまん子：傍から見れば「この人、何なの？」なんだけど、「恋愛している当事者から見える姿」を描きたかったんです。春斗は……闇が深いですよね。自分勝手なはずなのに、それが魅力にもなっていて、しずみに好かれている。
