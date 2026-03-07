元おニャン子・渡辺美奈代、“白で統一”整理整頓された自宅公開 スッキリ空間に反響「ホテル？モデルルーム？って思うくらい完璧」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が4日、自身のSNSを更新。整理整頓された自宅のランドリールームやバスルームを公開した。
【写真】「すべてが新品みたい」整理整頓された渡辺美奈代の自宅
渡辺は「ルームツアー」と題してブログを投稿し、「今回はランドリールームとバスルームのルームツアー！」と報告。「こだわりの部分をご紹介しました！動画で公開されています！」とつづり、YouTube動画とともに自宅の様子を紹介した。
公開された写真には、白を基調に整理整頓された約3畳あるというランドリールームやバスルームの様子が写っており、収納ケースなどを使ったスッキリとした空間が広がっている。動画では、「なるべく色物を入れないように」とこだわりを明かし、洗濯用品や掃除道具の収納方法、家族それぞれのベッドシーツの管理方法なども紹介されている。
続けてバスルームでは、黒と白のボーダーラインが印象的な壁紙に変更したことを明かし、広々としたバスルームを公開。修繕工事がやっと終了したといい、シンプルで洗練されたインテリアでそろえられた空間となっていた。
コメント欄には「美奈代ちゃんのルームツアー素敵です」「ホテル？モデルルーム？って思うくらい完璧で感動」「すべてが新品みたい。整理整頓されていて使いやすそうですね」「ランドリールーム凄く綺麗だし、棚が沢山あって使いやすいですね」などの声が寄せられている。
