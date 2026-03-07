“4000日以上”毎日カレーを食べ続ける人物を直撃。「体調や体重」以外で現れた“変化”――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年9月1日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
焼肉に寿司、ラーメンにパスタなど、飽食の時代と言われて久しい現代日本では、あらゆるものが好きな時に食べられる。しかし、なかにはひとつの食べ物にこだわり続ける人もいる。自身が食べたカレーをInstagramにアップし続ける、福岡裕介氏もその一人。毎日1食以上必ずカレーを食べているという同氏。健康面に問題はないのか、そして単純に飽きないのだろうか。本人を直撃した。
◆カレーは「特別に好きでもなかった」
毎日カレーを食べることを決意し、それを続けているとなると、よっぽどカレーを愛してきた人物なのだろうと思われる。しかし、福岡氏は次のように話す。
「子供のころ、カレーは普通に好きな程度で“特別”という感じではありませんでした。毎日カレー生活を始める時も、カレーにこだわっていたわけではないですね」
これまで、毎日同じものを食べる人物を何人も取材してきたが、その多くが「好きが高じて」という人ばかり。一方で、福岡氏が毎日カレー生活を始めたのは、ひょんなきっかけだった。
「一人暮らしで鍋いっぱいのカレーを作っちゃって、1日3食カレーを食べてたんです。数日後、やっと完食だと思った頃に、実家から届いた荷物に、特大サイズのジップロックがパンパンになるほどの、母手作りのカレーが入ってたんです。それで、『もし、毎食カレーを食べ続けたら、体はどうなるのかな？』と素朴な疑問が浮かび、試してみることに。でも、3週間ほどして親戚の不幸で実家に行かなくてはならなくなり、連続カレーが止まってしまいました。そこで毎食は諦め、毎日カレーに挑戦し、2013年から4000日以上続いています」
◆毎日カレーを食べても太らない？
自身の体の変化に興味を持ってスタートした特殊な食生活。始めてみて実際に変化はあったのだろうか。
「すみません。残念なくらい変化がないんです。健康診断の結果も変わらずで」
特に変化もないままカレーを食べ続けると、体調や体重ではなく“舌”に変化が現れた。
「カレーの中でもインド料理のカレーを食べる事が多いのですが、インド料理で使うお肉は鶏肉や羊肉ばかりなので、豚肉や牛肉をあまり食べなくなりました。そんな生活をしていると、久しぶりに牛肉を食べると味が全然違って感じるんです。『え！？牛肉ってこんなに乳臭いんだ』って」
◆毎日世界旅行をしているような気分
では、毎日食べていて、シンプルに飽きることはないのだろうか。
「飽きることは全然ないです。日本のカレーばかりではなく各国のカレーを食べているので、毎日世界旅行をしている気分ですよ」
カレーに詳しくない者から見れば、日本・インド・タイのカレーはイメージがつくが、他にどんなバリエーションがあるのか。
「異国の食文化が混ざるところでは、新しいカレーが生まれます。例えば、イギリスはインドからの移民が多いのでイギリス生まれのカレーがあります。特にアジア各国には、独特のカレーが根付いていて、例えばマレーシアはマレー人とインド人と中華の文化がミックスされています。中華の影響が強いと、砂糖を使うので独特な甘みが出るんですよ。面白いのは、かつて植民地だった国や地域は占領していた国の文化がミックスされるんですよね。例えば、ベトナムのカレーだとフランス料理の影響を受けていて、カレーをライスではなくパンで食べます」
カレーが文化のミックスである事は日本も例外ではないと福岡氏。
焼肉に寿司、ラーメンにパスタなど、飽食の時代と言われて久しい現代日本では、あらゆるものが好きな時に食べられる。しかし、なかにはひとつの食べ物にこだわり続ける人もいる。自身が食べたカレーをInstagramにアップし続ける、福岡裕介氏もその一人。毎日1食以上必ずカレーを食べているという同氏。健康面に問題はないのか、そして単純に飽きないのだろうか。本人を直撃した。
毎日カレーを食べることを決意し、それを続けているとなると、よっぽどカレーを愛してきた人物なのだろうと思われる。しかし、福岡氏は次のように話す。
「子供のころ、カレーは普通に好きな程度で“特別”という感じではありませんでした。毎日カレー生活を始める時も、カレーにこだわっていたわけではないですね」
これまで、毎日同じものを食べる人物を何人も取材してきたが、その多くが「好きが高じて」という人ばかり。一方で、福岡氏が毎日カレー生活を始めたのは、ひょんなきっかけだった。
「一人暮らしで鍋いっぱいのカレーを作っちゃって、1日3食カレーを食べてたんです。数日後、やっと完食だと思った頃に、実家から届いた荷物に、特大サイズのジップロックがパンパンになるほどの、母手作りのカレーが入ってたんです。それで、『もし、毎食カレーを食べ続けたら、体はどうなるのかな？』と素朴な疑問が浮かび、試してみることに。でも、3週間ほどして親戚の不幸で実家に行かなくてはならなくなり、連続カレーが止まってしまいました。そこで毎食は諦め、毎日カレーに挑戦し、2013年から4000日以上続いています」
◆毎日カレーを食べても太らない？
自身の体の変化に興味を持ってスタートした特殊な食生活。始めてみて実際に変化はあったのだろうか。
「すみません。残念なくらい変化がないんです。健康診断の結果も変わらずで」
特に変化もないままカレーを食べ続けると、体調や体重ではなく“舌”に変化が現れた。
「カレーの中でもインド料理のカレーを食べる事が多いのですが、インド料理で使うお肉は鶏肉や羊肉ばかりなので、豚肉や牛肉をあまり食べなくなりました。そんな生活をしていると、久しぶりに牛肉を食べると味が全然違って感じるんです。『え！？牛肉ってこんなに乳臭いんだ』って」
◆毎日世界旅行をしているような気分
では、毎日食べていて、シンプルに飽きることはないのだろうか。
「飽きることは全然ないです。日本のカレーばかりではなく各国のカレーを食べているので、毎日世界旅行をしている気分ですよ」
カレーに詳しくない者から見れば、日本・インド・タイのカレーはイメージがつくが、他にどんなバリエーションがあるのか。
「異国の食文化が混ざるところでは、新しいカレーが生まれます。例えば、イギリスはインドからの移民が多いのでイギリス生まれのカレーがあります。特にアジア各国には、独特のカレーが根付いていて、例えばマレーシアはマレー人とインド人と中華の文化がミックスされています。中華の影響が強いと、砂糖を使うので独特な甘みが出るんですよ。面白いのは、かつて植民地だった国や地域は占領していた国の文化がミックスされるんですよね。例えば、ベトナムのカレーだとフランス料理の影響を受けていて、カレーをライスではなくパンで食べます」
カレーが文化のミックスである事は日本も例外ではないと福岡氏。