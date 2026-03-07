「チームに迷惑かけていたので…」圧巻の開始32秒弾！ FC東京の26歳アタッカーは安堵「チャンスは来ると信じていた」
FC東京は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で横浜F・マリノスとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦し、３−０で快勝した。
試合は開始32秒、佐藤恵允のスルーパスに反応した長倉幹樹がダイレクトシュートを決めて先制。その後、16分に佐藤龍之介、46分にマルセロ・ヒアンが追加点を挙げ、危なげなく勝ち切った。
試合後のフラッシュインタビューで長倉は、先制ゴールでチームを勝利に導いた気持ちを問われると「最高です」と喜び。ゴールシーンについては「（佐藤）恵允からいいボールが来て、枠に飛ばせて良かったです」と振り返った。
ファーストシュートでの得点だったが、「チャンスは来ると信じていたので、決め切れて良かったです」と意識していたことを明かした。
J１百年構想リーグ初ゴールについては、「チームに迷惑かけていたので、自分のゴールで勝ち切れて良かったです」と安堵の表情を見せた。
チームとしての出来には、「３−０で勝てたので、だいぶ（狙いを）出せたと思います」と手応え。最後に、５万人以上の観客が詰めかけたスタジアムのサポーターへ向けて「応援ありがとうございました」とメッセージを送った。
【動画】開始32秒弾！ 佐藤恵允の絶妙スルーパス→長倉幹樹がワンタッチで沈める！
