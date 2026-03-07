新ユニホームが公開されたデンマーク。（C）Getty Images

　デンマークサッカー協会が先日発表したデンマーク代表の新ホームユニホームが話題を呼んでいる。

　新ユニホームは伝統の赤が基調。中央のロゴと首もと、袖口に施されたデンマーク国旗をイメージした赤と白のラインが特徴のデザインとなっている。

 
　この新ユニがリリースされると、SNS上では母国のファンから、「長袖バージョンがかっこよすぎる」「デザインを考えた人はかなり良い仕事をしてくれた」「Vネックが大好き」「これは本当に素敵」「決して失敗しない」「シンプルでいい」といった声が上がっている。

　このホームユニは北中米ワールドカップ出場を懸けて戦う欧州プレーオフから着用を開始。デンマークは３大会連続の本大会行きを決められるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

