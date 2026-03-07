「決して失敗しない」「Vネックが大好き」３大会連続のW杯出場を狙うデンマーク代表、新ユニホームが母国で大好評！「長袖バージョンがかっこよすぎる」
デンマークサッカー協会が先日発表したデンマーク代表の新ホームユニホームが話題を呼んでいる。
新ユニホームは伝統の赤が基調。中央のロゴと首もと、袖口に施されたデンマーク国旗をイメージした赤と白のラインが特徴のデザインとなっている。
この新ユニがリリースされると、SNS上では母国のファンから、「長袖バージョンがかっこよすぎる」「デザインを考えた人はかなり良い仕事をしてくれた」「Vネックが大好き」「これは本当に素敵」「決して失敗しない」「シンプルでいい」といった声が上がっている。
このホームユニは北中米ワールドカップ出場を懸けて戦う欧州プレーオフから着用を開始。デンマークは３大会連続の本大会行きを決められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大好評のデンマーク代表新ユニも！世界各国の北中米W杯"本大会用ユニホーム"を一挙公開！
