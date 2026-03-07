女子スピードスケートレジェンド小平奈緒さん、“第二の人生”にネット注目「ぜひ立ち寄りますね」「思い描いたものを形にできるって本当に凄い」
引退した小平さんのセカンドキャリアにも注目が集まっている(C)Getty Images
先に閉幕したミラノ・コルティナ五輪終了後にはオリンピックで通算10個のメダルを獲得した高木美帆が現役引退を表明。
長くスピードスケートをけん引してきた選手の引退とあって反響が拡がっている。
【写真】印象激変！小平さんがセカンドキャリアを報告した実際の姿
同時にこれまでスピードスケートで確固たる成績を残してきた選手の「第二の人生」にも注目が集まっている。
2018年平昌五輪女子500メートル金メダル、女子1000メートル銀メダルの小平奈緒さんは2022年10月に引退を表明。国内外の大会で37連勝を記録するなどまさにスピードスケートの世界で第一人者だったが、自身のインスタグラムで新たな取り組みを報告している。
昨年8月に現役時代に所属していた相澤病院(長野県松本市)の隣にカフェ「Climbing Coffee(クライミング・コーヒー)」をオープンしたことを報告。
「深く長い森を抜けていく、そんな山道でした。ラストレースのゴールを駆け抜けてから今日まで、この日が来るのを心待ちにしていました。」と念願の日がやってきたとしながら8月11日の山の日に「相澤病院のお隣り・フォーラム本庄1階に、マチをつなぐ山小屋のような居場所『 Climbing Coffee 』がスタートします」と、現役時代の所属先だった病院の近隣の施設に新たにカフェをオープンしたことを報告している。
投稿した写真では淡いベージュのエプロン、同じ色合いのキャップをかぶり、おしゃれな店内でたたずむ写真がアップされている。
さらにインスタグラムには病院近くに併設されたカフェという点に「さまざまな気持ちが行き交う日々に、ほっとひと息、ささやかなぬくもりを感じて欲しい。」となごみの場として欲しいとの想いも込めたとつづられている。
スピードスケート女王の鮮やかな転身にはフォロワーやネット上でも「おめでとうございます！」「ぜひ立ち寄りますね」「思い描いたものを形にできるって本当に凄い」「胸が熱くなります」と共感の声が多く集まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]