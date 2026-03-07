女子スピードスケートレジェンド小平奈緒さん、“第二の人生”にネット注目「ぜひ立ち寄りますね」「思い描いたものを形にできるって本当に凄い」

引退した小平さんのセカンドキャリアにも注目が集まっている(C)Getty Images

先に閉幕したミラノ・コルティナ五輪終了後にはオリンピックで通算10個のメダルを獲得した高木美帆が現役引退を表明。

長くスピードスケートをけん引してきた選手の引退とあって反響が拡がっている。

同時にこれまでスピードスケートで確固たる成績を残してきた選手の「第二の人生」にも注目が集まっている。

2018年平昌五輪女子500メートル金メダル、女子1000メートル銀メダルの小平奈緒さんは2022年10月に引退を表明。国内外の大会で37連勝を記録するなどまさにスピードスケートの世界で第一人者だったが、自身のインスタグラムで新たな取り組みを報告している。

昨年8月に現役時代に所属していた相澤病院(長野県松本市)の隣にカフェ「Climbing Coffee(クライミング・コーヒー)」をオープンしたことを報告。



「深く長い森を抜けていく、そんな山道でした。ラストレースのゴールを駆け抜けてから今日まで、この日が来るのを心待ちにしていました。」と念願の日がやってきたとしながら8月11日の山の日に「相澤病院のお隣り・フォーラム本庄1階に、マチをつなぐ山小屋のような居場所『 Climbing Coffee 』がスタートします」と、現役時代の所属先だった病院の近隣の施設に新たにカフェをオープンしたことを報告している。