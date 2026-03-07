なぜ韓国は日韓戦でエース級をぶつけなかったのか？　10連敗ストップよりも優先する“現実的な目標”「当然勝つのが最高のシナリオ。しかし…」【WBC】

イ・ジョンフを筆頭に打線には実力派が揃っている韓国(C)Getty Images

互いに白星発進。ナインは万全の状態で宿命の日韓対決を迎える。3月7日に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで、日本代表は韓国代表と対戦する。純粋に戦力だけで判断すれば、プールC最大のライバルと言える相手との対戦は、ハイレベルな攻防が期待される。

もっとも、韓国側は、この対決をよりリアリスティックに捉えている。

6日の台湾戦で13-0のコールド勝ちを収めていた日本は、4打数3安打（1本塁打）、5打点と異彩を放った大谷翔平を筆頭とした打線が爆発。投げても先発した山本由伸から5人の継投で1安打しか許さない盤石のリレーに成功。付け込む隙を微塵も与えなかった。

まさに王者らしい堂々たる戦いぶり。自信に溢れる侍ジャパンを目の当たりにしてか。韓国側は、MLB通算78勝を挙げたベテラン左腕リュ・ヒョンジンや、2023年にレンジャーズで12勝をマークしたデーン・ダニングといった本格派投手ではなく、34歳右腕コ・ヨンピョの先発抜擢を決断した。

昨季に韓国プロ野球リーグで29試合に登板して11勝（8敗）を上げ、防御率3.30とまずまずの成績を収めたコ・ヨンピョも決して悪い投手ではない。変則的なサイドハンドから投げ込むボールは、日本の打者たちを翻弄する可能性もある。

しかし、「なぜ僕に日本戦を任せたんだろう？」と公言しているコ・ヨンピョは「無失点の圧倒的な投球を期待できるタイプではない」（韓国メディア『OSEN』）という。