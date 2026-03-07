なぜ韓国は日韓戦でエース級をぶつけなかったのか？ 10連敗ストップよりも優先する“現実的な目標”「当然勝つのが最高のシナリオ。しかし…」【WBC】
イ・ジョンフを筆頭に打線には実力派が揃っている韓国(C)Getty Images
互いに白星発進。ナインは万全の状態で宿命の日韓対決を迎える。3月7日に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで、日本代表は韓国代表と対戦する。純粋に戦力だけで判断すれば、プールC最大のライバルと言える相手との対戦は、ハイレベルな攻防が期待される。
もっとも、韓国側は、この対決をよりリアリスティックに捉えている。
【動画】千両役者すぎる…大谷翔平のグランドスラムをチェック お茶点てポーズも！
6日の台湾戦で13-0のコールド勝ちを収めていた日本は、4打数3安打（1本塁打）、5打点と異彩を放った大谷翔平を筆頭とした打線が爆発。投げても先発した山本由伸から5人の継投で1安打しか許さない盤石のリレーに成功。付け込む隙を微塵も与えなかった。
まさに王者らしい堂々たる戦いぶり。自信に溢れる侍ジャパンを目の当たりにしてか。韓国側は、MLB通算78勝を挙げたベテラン左腕リュ・ヒョンジンや、2023年にレンジャーズで12勝をマークしたデーン・ダニングといった本格派投手ではなく、34歳右腕コ・ヨンピョの先発抜擢を決断した。
昨季に韓国プロ野球リーグで29試合に登板して11勝（8敗）を上げ、防御率3.30とまずまずの成績を収めたコ・ヨンピョも決して悪い投手ではない。変則的なサイドハンドから投げ込むボールは、日本の打者たちを翻弄する可能性もある。
しかし、「なぜ僕に日本戦を任せたんだろう？」と公言しているコ・ヨンピョは「無失点の圧倒的な投球を期待できるタイプではない」（韓国メディア『OSEN』）という。
ではなぜ韓国首脳陣はエース格を公式戦で10連敗中の日本戦に割り当てなかったのか。『OSEN』は、「すでに1勝を挙げている韓国にとっても、当然ながら日本に勝つのが最高のシナリオになる。しかし、現実的な戦力を見た時に、日本が上回っているのも事実」と強調。その上で「実質的に2位争いのライバルである台湾やオーストラリアとの試合に戦力を集中するほうが、より現実的な選択だった」と分析している。
無論、容易い選択ではなかった。やはり日本との試合でエース級をぶつけないという決断には不安が少なからず残る。『OSEN』もリュ・ジヒョン監督が「苦悩に苦悩を重ねた」と指摘し、「7日夜の日本戦を終え、8日正午（12時）には台湾と対戦するという過密日程の中で戦略的な選択を迫られた。もちろん日韓戦を諦めるわけにはいかないが、現実的な目標であるベスト8まで見過ごすわけにもいかなかった」と首脳陣を慮った。
「日本戦はコ・ヨンピョが失点を最小限に抑えて長いイニングを消化。その間に打線の爆発に期待して待つ。一方で、リュ・ヒョンジンら支配的な投球ができ、ある程度の計算ができる投手たちは台湾戦やオーストラリア戦に集中して投入する。コ・ヨンピョを日本戦の先発に送るのは、そういう意図を明確にするものだ」
2009年の第2回大会で準優勝を飾って以来、3大会連続で1次ラウンド敗退の憂き目に遭っている韓国。はたして、彼らの戦略的起用は、侍ジャパンにどう作用するだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]