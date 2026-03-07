シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」は、「長崎・佐賀グルメフェア」を3月1日から開始した。

同フェアでは、長崎マリオットホテル総料理長の榮岩雅幸（はえいわまさゆき）氏を監修に迎え、海の幸に恵まれた長崎県と、豊かな大地が育む佐賀県、それぞれの地域に根付く食文化をブッフェスタイルで提供する。開放的な空間で、春の訪れとともに西九州の美食を巡る贅沢な“食の旅”を楽しんでほしい考え。

「長崎・佐賀グルメフェア」では、長崎・佐賀の郷土料理を中心に、厳選された地元食材をふんだんに使用したメニューを、ブッフェスタイルで届ける。



「白鉄火巻き」

前菜には、白身魚の繊細な旨みをシンプルに味わえる「白鉄火巻き」をはじめ、黄金色のあご出汁が香る「冷製五島うどん」など、素材の鮮度と持ち味を活かした料理が並ぶ。メインの温製料理には、長崎ならではの麺文化を代表する「太麺皿うどん」や、ジューシーに揚げた「長崎県産アジフライ」が登場する。



「太麺皿うどん」

さらに、佐賀県が誇るブランド牛の旨みが溶け出した濃厚な「佐賀牛カレー」や、伝統の葉隠味噌のコクが魚介の出汁を引き立てる「長崎県産麦味噌ブイヤベース」など、二県それぞれの個性が共演する温かな逸品を取り揃えた。食後を彩るデザートには、佐賀県産いちご「いちごさん」の華やかな香りが広がるバターサンドケーキや、名産・そのぎ茶の香りを生かしたプリンなど、地域色豊かなラインアップを提供する。



「佐賀牛カレー」

長崎と佐賀、それぞれの風土が育んだ奥深い食文化を、旅する気分でゆったりと楽しんでほしい考え。

［提供概要］

期間：3月1日（日）〜4月30日（木）

場所：ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」（ホテル1F）

料金：

ランチ 11:30〜14:30（土日祝〜15:00）

大人 平日5400円／土日祝6500円

4〜12歳 平日2700円／土日祝3250円

65歳以上 平日4900円／土日祝6000円

ディナー 17:00〜22:30

大人 8000円

4〜12歳 4000円

65歳以上 7000円

※ソフトドリンクバー込みの料金となる

※土日祝のみランチ90分、ディナー120分の利用制限がある

※「65歳以上」料金での利用は、年齢が分かる身分証明書の提示が必要

予約・お問合せ：047−355−5555（代）ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル＝https://www.marriott.com/ja/hotels/tyosi-sheraton-grande-tokyo-bay-hotel/overview