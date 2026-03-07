赤城乳業は、これまでのアイスパフェシリーズを刷新し、「スペシャルパフェ 幸せのチョコバニラ、贅沢ストロベリー、トリプルクッキー＆バニラ、ダブルチョコミント」を3月10日から発売する。パフェアイス購入者様への調査をきっかけに、スペシャルパフェの商品開発がスタートした。「パティスリーRyoura」の菅又亮輔シェフが監修し、風味や食感、全体の構成にこだわり尽くしたスペシャルな仕様になっている。



「スペシャルパフェ 幸せのチョコバニラ」

「スペシャルパフェ 幸せのチョコバニラ」は、1層目（1番上）はチョコアイスとバニラアイスにチョコソースをトッピング、2層目はチョコチップ入りバニラアイス、2層目と3層目のチョコソース入りチョコアイスの間にはキャンディングアーモンドとチョコ風味クッキーを入れている。



「スペシャルパフェ 贅沢ストロベリー」

「スペシャルパフェ 贅沢ストロベリー」は、1層目（1番上）はいちごアイスにラズベリー＆ストロベリーソースをトッピング、2層目はいちご果肉入りミルクアイス、2層目と3層目のいちごアイスの間にはいちご風味クッキー、最下層にいちごゼリーを入れている。



「スペシャルパフェ トリプルクッキー＆バニラ」

「スペシャルパフェ トリプルクッキー＆バニラ」は、1層目（1番上）はバニラアイスにチョコ風味クッキーをトッピング、2層目はココアクッキー入りバニラアイス、2層目と3層目のチョコソース入りバニラアイスの間にはココアクッキーを入れている。



「スペシャルパフェ ダブルチョコミント」

「スペシャルパフェ ダブルチョコミント」は、1層目（1番上）はミントアイスとホワイトミントアイスにチョコソースとチョコ風味クッキーをトッピング、2層目はホワイトミントアイス、2層目と3層目のチョコチップ入りミントアイスの間にはココアクッキーを入れている。

「パフェデザート」「グランパフェ・ア・ラ・モード」の購入者に実施した調査（「同社調べ／2024年消費者調査より抜粋／定性調査／オンラインインタビュー／パフェアイス喫食者」）では、パフェはデザートの中でも最上位に位置づけられる、特別な存在と捉えられていることが分かった。自宅でこれらの商品を食べることで、特別感・贅沢感・ワクワクした気持ちを味わえるという情緒的価値が評価されている。購入者は40代〜50代の男性と女性に多く、自分時間を大切にして、ゆっくりと楽しみながら食べている傾向が見受けられた。また、お気に入りのフレーバーを繰り返し購入する人が多く、それぞれのフレーバーに対する理想の仕様について要望を得た。これらの調査結果を踏まえ「スペシャルパフェ」では、アイスパフェシリーズが持つ価値である「特別感」を軸として、パフェ好きの人々に、より喜んでもらえる商品へリニューアルしている。

［小売価格］486円（税込）

［発売日］3月10日（火）

