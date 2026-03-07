5日の女子アジアカップのオーストラリア戦前、敬礼して国歌を斉唱するイラン代表チーム/Izhar Khan/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）5日に行われたサッカー女子のアジアカップ・グループリーグで開催国オーストラリア戦に臨んだイラン代表チームについて、試合前の敬礼と国歌斉唱を強制されたとも取れる出来事があった。チームに近い情報筋がCNN Sportsに語った。この数日前の大会初戦では、チームは敬礼と国歌斉唱を拒否していた。

2日の韓国との初戦をイランは0―3で落とした。チームを率いるマルズィエ・ジャファリ監督はこの試合の前、中東で勃発した戦争やイランの最高指導者ハメネイ師の死亡に関するコメントを拒否。キックオフ直前の代表チームも、イラン国歌が演奏される中で沈黙を守り、ただ前を見つめていた。

この行動は多くの人々からイランの体制に反抗する意思表示と解釈されたが、チームは国歌斉唱中に沈黙した目的を公式に発表していない。

それでもこの行動はイラン政権の不興を買ったようだ。ソーシャルメディアに投稿された映像には、国営メディアの司会者が選手たちを「裏切り者」と呼び、「通常以上に厳しく対処しなければならない」とほのめかす様子が映っている。

情報筋がCNN Sportsに明かしたところによると、選手たちは厳重な警備下に置かれ、イランの治安部隊から常時監視されている。治安部隊には精鋭のイラン革命防衛隊（IRGC）所属とみられる男性1人も含まれているという。5日の試合前、選手たちは家族への脅迫などを通じて圧力を受け、最終的には自国の体制への支持を表明するよう強要されたと情報筋は語った。オーストラリアとのこの試合は0―4で敗れた。

オーストラリア戦を前に、イラン代表フォワードのサラ・ディダール選手はメディアの取材に対し感情を吐露。涙をこらえながら選手たちの家族について語った。

AP通信によるとディダール選手は「イランと、イランにいる私たちの家族に起こったことを私たちは皆心配し、悲しんでいる。自分たちの国に良い知らせが届くことを心から願う。そして、この国が力強く生き続けることを願っている」と述べた。

イラン代表のジャファリ監督は、停電などの理由からチームは本国の家族らと全く連絡が取れていないと示唆。「家族や愛する人、そして国内にいる他のすべてのイラン人の健康状態について、当然ながら私たちは非常に心配している」と述べた。AP通信が報じた。「それでも私たちがここに来たのはプロのサッカー選手としてプレーするためであり、サッカーと試合に集中できるよう最善を尽くす」（ジャファリ氏）

8日に行われるグループステージ最終戦フィリピン戦の前には、選手たちは再び敬礼と国歌斉唱を行うことになるとみられる。チームが大差で勝利すれば、理論上はグループ3位以内のチームとして決勝トーナメントに進出できる可能性がある。しかし敗退した場合には、同日中にイランに帰国する見通しとなっている。

チームの保護求める声

イラン系オーストラリア人の人権活動家ティナ・コルドロスタミ氏は、CNN Sportsの取材に答え、韓国戦前の国歌斉唱の拒否には「並外れた勇気」が必要だったと語った。

「世界中の多くのアスリートにとって、国歌斉唱拒否は政治的な意思表示と解釈されるだろうが、イランのアスリートにとっては非常に深刻な結果を招く恐れがある」とコルドロスタミ氏。「イラン国内では、女性アスリートは政権を自由に批判することができない。携帯電話は監視され、公の場での発言は制限され、私的なやり取りさえも精査される可能性がある。あの瞬間の沈黙は、彼女たちが世界に異議を唱える数少ない手段の一つとなる」と説明した。

「多くの意味で、あれは彼女たちにとって、何かが深く間違っていることを世界の舞台で表明する唯一の瞬間だった。それは単なる象徴的な行為ではなく、彼女たちが生きている現実を世界に知ってほしいという静かな訴えに他ならなかった」（コルドロスタミ氏）

国歌斉唱を強要されたとも取れる展開を受け、ソーシャルメディア上ではイラン系英国人コメディアンのオミッド・ジャリリ氏など多くの人々から、選手の保護を求める声が上がっている。ジャリリ氏はX（旧ツイッター）で、チームは「重大な危機」にあると指摘した。

非営利組織オーストラリア難民評議会（RCOA）のポール・パワー最高経営責任者（CEO）は英紙ガーディアンの取材に対し、「入手可能な証拠から判断すると、（イランの）女子サッカーチームのメンバーは帰国した場合、危険にさらされる可能性が高い」と述べ、過去には「ごくシンプルな平和的な抗議活動が、悲惨な結果を招いたこともある」と付け加えた。

コルドロスタミ氏は、チームの帯同メンバーの中にイランの政権や弾圧と結びつく組織に関係のある人物が含まれている可能性を示唆。滞在中はオーストラリア側が選手たちを保護するべきだと言い添えた。

CNN Sportsはオーストラリア外務省にコメントを求めている。

オーストラリアのウォン外相は複数のメディアへの声明で、「オーストラリアは抑圧と闘う勇敢なイラン国民と共にある」と述べた。

報道によるとウォン氏は「イランの政権に対しては自国民を守り、表現の自由を認めるよう求めてきた。また報復を恐れず平和的な集会を開催できるようにすることも要求している」と説明。その上で「イラン代表チームの女子アジアカップ出場で将来の同国の若い世代が刺激を受け、女性の権利促進とスポーツへの参加に取り組み続けてくれることを期待する」と述べた。