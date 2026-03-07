2児の母・西山茉希、一晩煮込んだ牛すじ入り「トロ筋ほうれん草カレー」に絶賛の声「彩りも綺麗」「おかわり決定」
【モデルプレス＝2026/03/07】モデルの西山茉希が3月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。一晩煮込んだ牛筋を使用した手作りカレーを公開し、注目を集めている。
【写真】40歳2児のママモデル「彩りも綺麗」ほうれん草＆牛すじたっぷりカレー
西山は「昨日のロケで出逢った牛筋を一晩」と、牛筋を一晩煮込んだことを報告。「トロ筋ほうれん草カレー」と名付けられた、ほうれん草と牛筋がたっぷりと入った栄養満点の自家製カレーを披露した。
この投稿には「一晩煮込んだ牛筋なんて絶対美味しい」「ネーミングだけでおかわり決定」「彩りも綺麗」「栄養満点で最高」「ロケで出逢った食材をすぐに料理する姿勢が素敵」「食べてみたい」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
