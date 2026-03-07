3月6日から15日まで開催されるミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピック。その舞台で注目を集めているのが、米国のパラスノーボード代表、ブレナ・ハッカビーだ。

【写真を見る】名前を広げるきっかけになった「義足姿の1枚」、ポールダンスの姿や人魚のコスプレなど

右脚切断という困難を乗り越え、パラリンピックで複数の金メダルを獲得してきたトップアスリートだ。人気スポーツ雑誌「スポーツ・イラストレイテッド」の水着特集にも登場して力強い肉体美を披露した。SNSでは女性たちを勇気づける力強いメッセージを発信し、多くの人に勇気を与えるロールモデルとしても注目されている。

ブレナはめったに雪が降らない米ルイジアナ州バトンルージュ出身。幼い頃から体操に打ち込み、将来を期待される選手だった。しかし14歳のときに骨肉腫が見つかり、治療のため右脚の大部分を切断。「自分のアイデンティティを失ったようだった」とふさぎ込んだが、その翌年、病院のリハビリの一環で参加した雪山のアクティビティでスノーボードと運命の出会いを果たした。

海外情報に詳しい記者が解説する。

「初めての雪山でスキーではなくスノーボードを選んだ理由は、『体操の平均台に似ていると思ったから』。体操で培ったバランス感覚が生きると感じ、滑り始めた瞬間に『おもしろい！』と虜となったという。夢中になる娘の姿を見た母親は『才能がある』と確信し、家族ごと雪山のあるユタ州へ移住する決断をしました。

実はブレナは高所恐怖症。山の上から滑り降りる競技に挑戦することは大きな恐怖との戦いでした。それでも滑り続け、やがて世界の頂点に立つまでの選手になりました成長。

2013年にパラスノーボード競技に本格参入すると、数年で世界トップクラスの選手へと成長。2015年には世界選手権でタイトルを獲得し、その後も世界選手権で複数回優勝を重ねるなど、女子パラスノーボード界を代表する存在となりました」

2018年の平昌パラリンピックでは、スノーボードクロス（大腿障害）とバンクドスラローム（大腿障害）の2種目で金メダルに輝き、一躍世界のトップアスリートに。2022年の北京パラリンピックでもバンクドスラローム（下肢障害）で金メダル、スノーボードクロス（下肢障害）で銅メダルを獲得。パラリンピック通算では金3個を含む4個のメダルを獲得している。

パラリンピック委員会「出場認めない」に抗議

順風満帆な競技生活に見えるが、北京大会への出場をめぐっては大きな壁が立ちはだかった。彼女が該当する女子SB-LL1（下肢障害・重度）のクラスが、参加選手数の理由から大会プログラムから外された。その上、国際パラリンピック委員会は「LL1選手が別のカテゴリーであるLL2（下肢障害・軽度）クラスに出場することを認めない」としたのだ。

「大会出場の道が閉ざされてしまったブレナですが、諦めませんでした。男子にはあるのに女子のLL1種目が存在しない状況は不公平だと訴え、北京大会直前、管轄のドイツの裁判所に仮処分を申請。裁判所は彼女の主張を認め、LL2クラスでの出場を認める判断を下しました。

こうして、自身より障害が軽度な選手と戦うことになったブレナですが、大会では金メダルと銅メダルを獲得。自ら道を切り開き、そのチャンスを結果で証明した。この出来事は、パラリンピック史に残る異例エピソードとして語られています」（同前）

人気雑誌「スポーツ・イラストレイテッド」で水着モデルとして登場

そんな彼女の名前がスポーツ界以外でも広く知られるようになったきっかけが、2018年にモデルを務めた米国の人気雑誌「スポーツ・イラストレイテッド」の名物企画「水着特集」だ。時の人が最新の水着モデルに選ばれるこの人気特集号に、ブレナはパラリンピアンとして初めて登場。

カリブ海のアルバ島で行われた撮影に参加した彼女は、「同じような境遇の子どもたちに、自分の体を誇りに思ってほしい」という思いから義足を隠すことなく堂々とビーチに立ち、「セクシーでかっこいい！」「強くて美しい！」と大きな反響を呼んだ。2024年の同誌60周年記念号でもカバーモデルの1人として登場している。

「110万人以上のフォロワーを持つ自身のInstagramには、競技の写真のほかプライベートな写真も多数投稿。体を絞り込むトレーニングの様子や、人魚のコスプレをした海辺での写真のほか、『私はセクシーな女神のような存在なんだ』と自信を持たせてくれたという趣味のポールダンスの練習動画も披露。同じような境遇の若い層からロールモデルとして支持を得ています。

私生活では、スノーボードを通じて知り合った元スノーボード選手のトリスタン・クレッグと結婚。2016年に長女、2020年に次女を出産しながらパラリンピックで頂点に立った彼女の強さと努力、精神力は海外メディアでもたびたび称賛されています。14歳で右脚を失った少女が切り開いた道は、単なるスポーツの成功物語ではなく、多くの人に可能性を問いかける強さがあります」（同前）

パラリンピックで、彼女がどんな滑りを見せるのか。世界の視線が集まっている。