2025年9月末、三笠宮家が事実上"2つの家"に分かれた。2000年代から不仲が報じられてきた信子さまと娘の彬子さま、瑶子さま。2012年に三笠宮寛仁親王が薨去された後も関係は修復されず、ついに信子さまが「三笠宮寛仁親王妃家」の当主となり、三笠宮家は長女の彬子さまが当主となる形に至った。

【写真を見る】新年一般参賀で隣に並ばれた彬子さまと信子さま、これまでと明らかに異なるデザインで話題となった彬子さまのティアラ

皇室史に残る事態だが、宮内庁は「宮家の中で話し合われた結果」と説明するにとどまり、世間には困惑が広がることに。中でも皇族費の増額に関して、ネット上では「家族の揉め事で2000万円もの税金が増えるのか」との指摘が相次いだ。

それから約半年。ご公務の状況を宮内庁公式サイトで確認すると、2026年2月の信子さまの公務数は5件、彬子さまは15件以上となっている。お二人とも当主であるにもかかわらず、状況にこれほどの違いがあるのはなぜだろうか。

皇室や歴史に関する著作の多い歴史エッセイスト、堀江宏樹氏が解説する。

「公務の多くは、各団体からの『お成り依頼（ご指名）』によって決まります。信子さまのご公務数が少ないのは、約10年間、体調不良を理由に公務から退いておられたから。その間、若い彬子さまは父・寛仁親王の活動を引き継ぎ、また研究者としての情報発信にも熱心でいらっしゃいました。また瑶子さまのご公務についても、寛仁親王が打ち込んでこられた障害者スポーツや福祉分野でとくに活発であるとお見受けします」

信子さまが年間1525万円も増額の背景

そもそも、皇族費の目的とは何だろうか。2つの家で増額した背景について、堀江氏は解説する。

「皇族費とは、皇室経済法に基づき、皇族が『品位』を保った生活を送るために国庫から支出される公金です。よく誤解されますが、公務の数に比例して増減するお金ではありません。極端な話、公務がゼロでも宮家の当主であれば満額が支払われます。

三笠宮親王妃である信子さまは、亡き夫・寛仁親王の当主権を実質的に引き継ぐ形で、定額の満額である3050万円を受給されています。以前は『独立の生計を営む親王の妃』の区分で1525万円でした。

そして本来なら、三笠宮ご夫妻の娘にあたる彬子さまと瑤子さまは、実質的な当主である信子さまと同居し、生計も同じのはず。その場合、彬子さまと瑤子さまに支払われる皇族費は『宮家当主と同居の女王』という区分で、それぞれ640.5万円ずつです。

しかし、彬子さまは2015年に雑誌で母親・信子さまとの確執を公言し、妹の瑤子さまともども、信子さまとの別居を続けておられます。このため、彬子さまは『独立の生計を営む女王』の区分となります。

男性皇族で『独立の生計を営む王』の場合は2135万円となるのですが、彬子さまは『女王』です。女性皇族はその半分という規定のため1067.5万円。戦後すぐに定められた皇室経済法の規定が、男女平等の観点から現状に即していないという批判もあります。なお、彬子さまと同居の妹宮である瑶子さまは独立ではないため、皇族費は据え置きです。その結果、彬子さまの皇族費が427万円、信子さまが1525万円増える計算となり、年間で1952万円もの余分な公金が"2つの三笠宮家"の皇族費として投入されています」

三笠宮家が信子妃を当主とした形で母娘が同居できていれば、この1952万円は発生しない。堀江氏は「ただし、これは宮内庁が調整し、政府の承認を得て支出されたお金であるのがポイント」だという。

「不仲を公言している母娘を無理に同一世帯に押し込めようとしたら、メディアを巻き込んだ暴露合戦が発生しかねないと宮内庁は結論したのでしょう。ある意味、皇族としての『品位』を保つための皇族費らしい使い道といえるでしょう」（同前）

彬子さまが重要なご公務を直前にご欠席

そんな中、彬子さまに関して、3月1日開催の「第97回宮様スキー大会国際競技会」賜杯授与式を直前にご欠席されたことが報じられた。一部では、信子さまとの同席を避けられたのではないかと臆測され、関係の断絶がご公務にも影響している可能性が指摘されている。

皇族費の増額と、彬子さまの頑なな"拒絶"。国民から納得を得るのは容易ではない"2つの三笠宮家"の現状だが、その品位によって受け入れられる日は来るのだろうか。

【プロフィール】堀江宏樹（ほりえ・ひろき）／1977年、大阪府生まれ。作家・歴史エッセイスト。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業。著書に『偉人の年収』（イースト・プレス）『本当は怖い江戸徳川史』（三笠書房）など。最新刊は『日本史 不適切にもほどがある話』（三笠書房）。原案監修をつとめるマンガ『エリザベート〜神の手を持つ王女〜』が無料公開中（KADOKAWA）。