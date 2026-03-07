知ってる人だけ得をする「映画を500円で観る方法」…破格のセゾンカード“木曜日特典”の攻略法
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆木曜日がお得！セゾンカードで映画を500円で観る方法
日本でもキャッシュレス化が進み、キャッシュレス決済ができる場所が増えています。そのキャッシュレス決済の中でも、特にクレジットカードを利用している方は多いのではないでしょうか。今回はそんなクレジットカードの中でも、お得なキャンペーンが開催されているセゾンカードについてご紹介します。
セゾンカードでは「セゾンの木曜日」というサービスがあります。こちらは、毎週木曜日に全国のTOHOシネマズで、映画を1,200円で観ることができるというサービスです。大人の通常料金が2,000円なので40％引きで観ることができます。
これだけでもお得なのですが、今月はなんと500円というスペシャル価格で観ることができる「スーパーセゾンの木曜日」が開催されています。
通常2,000円がたったの500円なので、衝撃の75％引きです。かなり破格のキャンペーンですよね。
対象日は3月中の木曜日（5日・12日・19日・26日）です。いずれかの日に1回利用できます。子どもも大人もすべて500円で観ることが可能です。
◆チケット購入の注意点
こちらのサービスは、クレディセゾンが発行するセゾンカード、UCカード会員が対象で、セゾンPortalアプリからクーポンを取得できます。クーポンは前の週の土曜日から取得でき、チケットは2日前の0時から購入可能です。
WEBで購入する場合はTOHOシネマズ公式サイトで決済まで進むと「TCクーポンをお持ちの方」と表示されるので、そこにクーポンコードを入力します。劇場で購入する場合はチケット選択時に2次元コードをかざすと、1枚500円で購入できます。しかも同伴者1名まで同価格で購入可能です。
支払いはセゾンカードである必要はなく、他のクレジットカードや楽天ペイなどでも問題ありません。
僕はこのキャンペーンを利用して3月3日（火）にチケットを購入し、3月5日（木）に映画を観に行ってきました。
本当に500円で観ることができて大満足でした。
◆70種類以上のセゾンカードの中で“特におすすめのカード”
セゾンカードの中には70種類以上のカードがあります。それぞれ特徴があり、対象店舗によって特典もあるので、自分にあったカードを選ぶことができます。その中でもおすすめはMUJI Cardです。
年会費無料のカードで持っているだけで、毎年5月と12月の初旬に500ポイントが付与されます。このポイントは無印良品で利用可能です。
有効期限はポイント付与月の5カ月後の月末です。そのため、12月に付与されるポイントの有効期限は5月31日、5月に付与されるポイントの有効期限は10月31日となっています。つまり、12月に付与されるポイントを使わず5月まで待っていれば、5月に付与されるポイントと合わせて1,000円分の買い物が無料になるというわけです。
今まではボーナスポイントの有効期限は1カ月で、500ポイントずつしか利用できなかったのですが、今年からは一度に1,000ポイント分の買い物ができます。
さらに今なら、最大3,000円相当プレゼントされる新規入会キャンペーンが開催されています。開催期間は3月19日（木）まで。新規入会するともれなく1,000ポイントもらえます。
そして、4月5日（日）までに1万円（税込）以上利用すると2,000円キャッシュバックされます。1万円以上の利用は無印良品以外の買い物でもキャンペーン対象です。
◆「ポイントサイト経由」を絶対におすすめしたい理由
◆木曜日がお得！セゾンカードで映画を500円で観る方法
日本でもキャッシュレス化が進み、キャッシュレス決済ができる場所が増えています。そのキャッシュレス決済の中でも、特にクレジットカードを利用している方は多いのではないでしょうか。今回はそんなクレジットカードの中でも、お得なキャンペーンが開催されているセゾンカードについてご紹介します。
これだけでもお得なのですが、今月はなんと500円というスペシャル価格で観ることができる「スーパーセゾンの木曜日」が開催されています。
通常2,000円がたったの500円なので、衝撃の75％引きです。かなり破格のキャンペーンですよね。
対象日は3月中の木曜日（5日・12日・19日・26日）です。いずれかの日に1回利用できます。子どもも大人もすべて500円で観ることが可能です。
◆チケット購入の注意点
こちらのサービスは、クレディセゾンが発行するセゾンカード、UCカード会員が対象で、セゾンPortalアプリからクーポンを取得できます。クーポンは前の週の土曜日から取得でき、チケットは2日前の0時から購入可能です。
WEBで購入する場合はTOHOシネマズ公式サイトで決済まで進むと「TCクーポンをお持ちの方」と表示されるので、そこにクーポンコードを入力します。劇場で購入する場合はチケット選択時に2次元コードをかざすと、1枚500円で購入できます。しかも同伴者1名まで同価格で購入可能です。
支払いはセゾンカードである必要はなく、他のクレジットカードや楽天ペイなどでも問題ありません。
僕はこのキャンペーンを利用して3月3日（火）にチケットを購入し、3月5日（木）に映画を観に行ってきました。
本当に500円で観ることができて大満足でした。
◆70種類以上のセゾンカードの中で“特におすすめのカード”
セゾンカードの中には70種類以上のカードがあります。それぞれ特徴があり、対象店舗によって特典もあるので、自分にあったカードを選ぶことができます。その中でもおすすめはMUJI Cardです。
年会費無料のカードで持っているだけで、毎年5月と12月の初旬に500ポイントが付与されます。このポイントは無印良品で利用可能です。
有効期限はポイント付与月の5カ月後の月末です。そのため、12月に付与されるポイントの有効期限は5月31日、5月に付与されるポイントの有効期限は10月31日となっています。つまり、12月に付与されるポイントを使わず5月まで待っていれば、5月に付与されるポイントと合わせて1,000円分の買い物が無料になるというわけです。
今まではボーナスポイントの有効期限は1カ月で、500ポイントずつしか利用できなかったのですが、今年からは一度に1,000ポイント分の買い物ができます。
さらに今なら、最大3,000円相当プレゼントされる新規入会キャンペーンが開催されています。開催期間は3月19日（木）まで。新規入会するともれなく1,000ポイントもらえます。
そして、4月5日（日）までに1万円（税込）以上利用すると2,000円キャッシュバックされます。1万円以上の利用は無印良品以外の買い物でもキャンペーン対象です。
◆「ポイントサイト経由」を絶対におすすめしたい理由