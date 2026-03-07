兵庫県の赤穂市民病院で手術中に患者の神経を誤って切断し、重い障害を負わせたとして業務上過失傷害に問われた赤穂市民病院の元医師・松井宏樹被告（47）の刑事裁判が神戸地裁姫路支部で続いている。2月18日は論告弁論が行なわれ、検察官は松井被告に禁錮1年6月を求刑した。この医療過誤については、インターネットにアップされた漫画『脳外科医 竹田くん』に詳しい。作者は被害患者の親族である。

罪状認否で「基本的に認めます」と、公訴事実をおおむね認めた松井被告は、最終意見陳述でも「心より謝罪申し上げます」と被害患者に対して謝罪の意志を示していたが、被告人質問では「ひとりだけ悪いとなるのはおかしいと思う」とも証言していた。【前後編の前編】

起訴状によれば松井被告は、赤穂市民病院の脳神経外科医だった2020年1月22日、当時74歳だった女性患者の執刀医として腰椎の一部を切削する手術をしたが、このときに止血を十分行なわず、目視が困難な状態でドリルを作動させ、神経を覆う硬膜をドリルに接触させて損傷し、さらにドリルで神経を巻き込んで切断。患者に膀胱直腸障害を伴う全治不明の神経損傷障害を負わせたとされる。

公判では手術時の動画が法廷壁面に設置された大型モニターに映し出された。患者は腰の骨が変形することで神経を圧迫する腰部脊柱管狭窄症を患っており、腰の骨の一部をドリルで削る手術を行なうこととなった。

執刀医は松井被告で、助手は脳神経外科長のA医師が務めることとなったが、A医師は「神経近くの骨を切削する模範を示すため」（検察側冒頭陳述より）に一部の模範手技を提案し、被告はこれに応じた。

A医師による切削では、スチールドリルのほか、神経に近くなるとダイヤモンドドリルという細かな作業に適したドリルを用い、都度レーザーメスで止血を行なうことで問題なく完遂した。被告に交代し、ドリルを使い分けながら切削するなか、ドリルの先が神経近くに及んでもスチールドリルを用いていた。A医師は、目視での把握のため止血を促すが、被告は止血を行なわずに切削を続けたことから、ドリルが硬膜に接触し事故に至ったという。

2月12日の被告人質問で松井被告は、まず弁護人からの質問に対し「2019年7月に赤穂市民病院で働き始めたのちに労働時間が増えた」ことを説明した。「10月ごろから極端におかしくなり、1か月以上全く休みがない状態」（松井被告の証言）だったと振り返る。そのため、12月から手術を行なう2019年1月ごろは「疲弊はしてました、睡眠不足でもありました」（同前）という。

赤穂市民病院の求人に応募した際の履歴書には「ほとんど顕微鏡の手術はやったことがありません」等、記していたことも明らかにされ、経験不足と労働時間の増大による疲弊があったなかで、手術の日を迎えたと主張した。模範を示すために前半部分の執刀を申し出たA医師の対応についても、「一度見てすぐやれるほど器用じゃないし無理があると言ったのですが『僕が見せるって言ってるじゃない』と押し問答が続き、折れるしかなかった。折れないと終わらない」と、A医師から強引に手術後半での執刀を任されたと語った。

法廷に映し出された手術映像では、松井被告が執刀を担当して以降、出血が増えていった。切削部分が見えなくなることもあったが、それでも被告は「たしかに血は多かったですが、解剖学的な構造を把握できるレベルではあった」と証言。しかし、構造を把握できるレベルではありながらも、助手にまわったA医師による生理食塩水の滴下や吸引について不満を感じていたと述べる。

「やりにくさを感じた。何度も『吸引お願いします』とか『水を減らしてもらえませんか』と申し上げましたが、改善されませんでした」（被告人質問での証言）

また、A医師による切削では、スチールドリルのほか、神経に近くなるとダイヤモンドドリルという細かな作業に適したドリルを用いていたが、交代した松井被告が切削を始めた際、ドリルの先が神経近くに及んでもスチールドリルを用いていた。これもA医師による指示だったと松井医師は語った。

「何度か（ドリルを）換えているが、最後にスチールドリルは、明確にA医師の指示で換えました。その前にはダイヤモンドドリルを使っていた。神経に近いと思っていました。ですがA医師は『時間がかかりすぎる。こんなことしてたら日が暮れる』と言い『ここでスチールドリルですか』と聞きましたが『いいから使え』と言い、使いました」（同前）

A医師は先立って行なわれた尋問の際、神経に近くない切削の際にスチールドリルを使用するよう提案したとは証言していたが、出血して視野が確保できない状況においては「とりあえず血止めようか」と止血を優先するよう促したと語っていた。両者の言い分は食い違う。

弁護人の質問に対し松井医師は、こうして起きた事故の後「患者本人には説明できていないが、家族には（手術が）終わってからすぐ」に事故を説明したと述べた。

松井被告「『大変な事故が起きてしまった。ドリルで巻き込んだ可能性がある』と伝えました」

弁護人「『可能性』と言ったのは？」

松井被告「断定は避けました。神経がちぎれるという言葉が伝わると、リハビリを諦めてしまう可能性があった」

弁護人「どうしてリハビリに悪い影響が？」

松井被告「まあ、催眠と同じで、切れた、と聞けば動く気がしない。患者も頑張れない。繋がってると思うからやれる」

質問の終盤には「動画で分かると思いますが、助手がいないと手術は成り立たない。チームでやっている。1人だけ悪いとなるのはおかしいと思う」と、今回の事故が松井被告のみの責任とされたことにも言及した。

しかし、この日続けて行なわれた検察官からの質問、そして被害者代理人弁護士からの質問によって、こうした証言が事実と異なる可能性が浮かび上がった。

まず検察官は、被告執刀時、事故の起きる直前に、大量の生理食塩水を滴下し、太い管で吸引を行なったのは誰かと尋ね、被告は「私です」と答えた。「『吸引お願いします』とA医師に頼んでいた」と証言していたはずだが、事故直前は状況が違っていたのだろうか。

検察官「事故直前、大量の生理食塩水を入れ、吸引し、一旦表面が見える状態にした。それはあなた自身がやったんですね」

松井被告「はい」

検察官「その後は生理食塩水を入れている様子ないですよね。視野がよくなった後は、赤い液体が増え、見えづらくなっている」

松井被告「おっしゃるとおりです」

検察官「なぜ生理食塩水のかけすぎが原因だと？」

松井被告「確かに直前の状況でいうと、生理食塩水のかけすぎではなくスチールドリルを使ったことになります」

生理食塩水の滴下と吸引ののち、止血が十分でなかったことから視野の確保が困難になり、そのうえでスチールドリルを用いたことで硬膜を損傷し神経を巻き込むという事故に至っている。生理食塩水の滴下と吸引を誰が行なおうと、視野の確保が十分でない状態でスチールドリルを使ったのは松井被告であることは手術動画が示している。

