¡ã¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡3ÆüÌÜ¡þ7Æü¡þÎ°µå¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô(²Æì¸©¡Ë¡þ6610¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£µ¨½é¥Ü¥®¡¼¤Ç¥Ò¥¶¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ëº´µ×´Ö¼ëè½
¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë±Ê°æ²ÖÆà¡£¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¤ËÀîùõ½Õ²Ö¡¢¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¤Ë¾®ÎÓ¸÷´õ¤¬Â³¤¤¤¿¡£Ìó8¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ï¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡£3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë´ä°æÀéÎç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦11°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ËÄ©¤à¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯2000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï2160Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¡ÚÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¡Û1°Ì¡§º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê-14¡Ë2°Ì¡§±Ê°æ²ÖÆà¡Ê-10¡Ë3°Ì¡§Àîùõ½Õ²Ö¡Ê-8¡Ë4°Ì¡§¾®ÎÓ¸÷´õ¡Ê-7¡Ë5°Ì¡§¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê-6¡Ë5°Ì¡§´ä°æÌÀ°¦¡Ê-6¡Ë5°Ì¡§¿ûÉö²Ú¡Ê-6¡Ë5°Ì¡§³§µÈ°¦¼÷¹á¡Ê-6¡Ë9°Ì¡§¶âÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê-5¡Ë9°Ì¡§Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¡Ê-5¡Ë11°Ì¡§´ä°æÀéÎç¡Ê-4¡Ë11°Ì¡§ÎëÌÚ°¦¡Ê-4¡Ë¤Û¤«2¿Í
