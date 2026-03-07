＜速報＞渋野日向子、後半はダボに4バーディ 『70』で暫定22位「あすも爆発力を出したい」
＜ブルーベイLPGA 3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は5バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、トータル2アンダー・22位タイでホールアウトしている。
【写真】シブコ、ヘビを投げてこの笑顔
1つ伸ばして迎えた後半は出だし10番でスコアを落としたが、14番からは2連続バーディを奪取した。しかし、16番パー3でグリーン右のブッシュに入れると、2打目はグリーンに届かず、3打目もピンを大きくオーバー。2パットで痛恨のダブルボギーを喫した。しかし、17番からは意地の2連続バーディ締め。2ストローク伸ばしてムービングーを終えた。ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは「後半は風が強くなって、ちょっと疲れてきていた。ショットも荒れてきたんですけど、なんとかアンダーで回れて良かったです」と話した。後半については「16番のダボはすごく悔しかった。その気持ちを17番からの連続バーディにつなげられたと思います。あすも爆発力を出して、上に行けるように頑張りたい」と気合いを込めた。日本勢最上位はトータル6アンダー・9位タイの昨年覇者・竹田麗央。古江彩佳は10番パー4でトリプルボギーを叩き、トータル4アンダー・12位タイに後退している。ツアーデビューの原英莉花はトータル2アンダー・22位タイ。笹生優花はトータル2オーバー・43位タイ、西村優菜とツアーデビュー戦の櫻井心那はトータル3オーバー・49位タイにつけている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第3ラウンドのスコア速報
【連続写真】明確な変化あり！ 渋野日向子の2026年スイング
【写真】テーラーずくめ！ 渋野日向子の最新セッティング
「マジですか、下手！」渋野日向子は8月以来6試合ぶり予選通過
随時更新！ 国内女子開幕戦のリーダーボード
【写真】シブコ、ヘビを投げてこの笑顔
1つ伸ばして迎えた後半は出だし10番でスコアを落としたが、14番からは2連続バーディを奪取した。しかし、16番パー3でグリーン右のブッシュに入れると、2打目はグリーンに届かず、3打目もピンを大きくオーバー。2パットで痛恨のダブルボギーを喫した。しかし、17番からは意地の2連続バーディ締め。2ストローク伸ばしてムービングーを終えた。ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは「後半は風が強くなって、ちょっと疲れてきていた。ショットも荒れてきたんですけど、なんとかアンダーで回れて良かったです」と話した。後半については「16番のダボはすごく悔しかった。その気持ちを17番からの連続バーディにつなげられたと思います。あすも爆発力を出して、上に行けるように頑張りたい」と気合いを込めた。日本勢最上位はトータル6アンダー・9位タイの昨年覇者・竹田麗央。古江彩佳は10番パー4でトリプルボギーを叩き、トータル4アンダー・12位タイに後退している。ツアーデビューの原英莉花はトータル2アンダー・22位タイ。笹生優花はトータル2オーバー・43位タイ、西村優菜とツアーデビュー戦の櫻井心那はトータル3オーバー・49位タイにつけている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第3ラウンドのスコア速報
【連続写真】明確な変化あり！ 渋野日向子の2026年スイング
【写真】テーラーずくめ！ 渋野日向子の最新セッティング
「マジですか、下手！」渋野日向子は8月以来6試合ぶり予選通過
随時更新！ 国内女子開幕戦のリーダーボード