「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）

阪神が２戦連続の完封リレーで、ソフトバンク相手に連勝を飾った。本拠地・甲子園にオープン戦ながら４万４８６人の観客が集まった中、ハイレベルの投手リレーでタカ打線を完璧に封じた。

試合は初回、近本が四球で歩くと、続く中野の打席で初球からスタート。二盗を成功させ、無死二塁を作った。中野は空振り三振に倒れたが、続く中川だ。カウント２−２から５球目、真ん中低めのカーブを左前に運んだ。前日６日の同戦でも七回に中前適時打。２戦連続タイムリーで開幕左翼のアピールに成功した。

一方、投手陣は先発大竹が古巣相手に今年２度目の実戦登板に臨み、３回２安打無失点と順調な仕上がりを見せた。新加入の伏見と実戦では初めてバッテリー。初回は先頭・柳田にチェンジアップを右前へ運ばれたが、続く栗原をチェンジアップで空振り三振。さらに柳町を二ゴロ、山川を１球で中飛と３、４番も封じ問題なく立ち上がった。

３イニングを投げ、２安打とほぼ完璧な投球内容。続く高橋も３回１安打無失点と上々で、両左腕が開幕ローテ入りへしっかりと結果を残した。七回は湯浅が１回無安打無失点、続く八回は新助っ人・モレッタが１回１安打無失点、２奪三振の好投を見せた。九回は及川が１安打無失点。藤川監督は「少し寒かったんですけど、全体的に投手は良かった。次のスケジュールにまた、順調に進むことができたらいいなと思います」と評価した。