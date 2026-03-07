お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が6日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。1日に行われた賞レース「マウスコンピューターpresents 第15回 ytv漫才新人賞決定戦」の裏話を明かした。

ハイヒール・リンゴらと審査員を務めた粗品。「審査員のリンゴさん。天ピに高かったね」と親交のある出場者の天才ピアニストに対しリンゴは高得点をつけていたと指摘すると、このジョークに相方のせいやは「いやいや。別に関係ない」とツッコんだ。

また、粗品は「テレビでオンエアされてないやつで言うと。CM入りましたみたいな時、結構リンゴさんが今年も率先して盛り上げてくれるというか。客席に話しかけてて毎回。“皆さん冷房大丈夫ですか？寒い人は？暑い人は？”みたいな。暑い人も寒い人も全く手あげんくて、もうスベりまくってた。（空気が）重くなってた。全員トップバッターみたいな感じでやらされてた」と大イジリ。せいやは「適温やっただけ。盛り下げてるわけじゃない」と再びツッコミを入れた。

粗品は前回2月28日の放送でもリンゴに言及。天才ピアニストが同月23日に行われたリンゴ主催のイベント「女芸人大祭り」に出演していたため、「（ytv漫才新人賞決定戦では）色眼鏡で見ないように。リンゴさん、色眼鏡はおよしください」とメッセージ。昨年12月、審査員を務めた「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」での辛口コメントをめぐり、粗品は笑い飯・哲夫とバトルを繰り広げたことから、「今年の哲夫枠を探してる」とリンゴを標的にするような発言で笑わせていた。