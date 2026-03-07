【あすから】イ・ジェウク×イ・ジュニョン、非情な権力争いと復讐劇を繰り広げる 韓国ドラマ『予期せぬ相続者』テレビ初放送＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ジェウク、イ・ジュニョンが共演する韓国ドラマ『予期せぬ相続者』（全12話）が、あす8日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週日曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【動画】韓国ドラマ『予期せぬ相続者』予告動画
同作は、韓国の財閥オーナーの隠し子、そして野心家の幼なじみが手を組み、社会の頂点に立つことを目的に繰り広げていく非情な権力争いと復讐劇のリベンジ・ミステリー。
鋭い頭脳と冷徹な理性を持つテオをイ・ジェウク、財閥会長の婚外子であるイナをイ・ジュニョンが演じている。下克上を画策する若者たちの壮絶なゲームの行方は…。
■あらすじ
地獄のどん底のような環境で育ったテオは、並外れた野心を持っていた。その野心を武器に自分の目標に向かって突き進むテオの前に、それぞれ異なる欲望を持ったイナとヘウォンが現れ、3人は運命的な出会いを果たす。危険な状況に踏み込んでいく彼らを待ち受ける結末は、果たしてハッピーエンドか、それとも悲劇か。
■キャスト
イ・ジェウク、イ・ジュニョン、ホン・スジュ、チェ・ジノ、イ・ジフン、チェ・ヒジン ほか
■スタッフ
脚本：チェ・ウォン
監督：ミン・ヨンホン
監督／プロデューサー：イ・ヒャンボン
【動画】韓国ドラマ『予期せぬ相続者』予告動画
同作は、韓国の財閥オーナーの隠し子、そして野心家の幼なじみが手を組み、社会の頂点に立つことを目的に繰り広げていく非情な権力争いと復讐劇のリベンジ・ミステリー。
■あらすじ
地獄のどん底のような環境で育ったテオは、並外れた野心を持っていた。その野心を武器に自分の目標に向かって突き進むテオの前に、それぞれ異なる欲望を持ったイナとヘウォンが現れ、3人は運命的な出会いを果たす。危険な状況に踏み込んでいく彼らを待ち受ける結末は、果たしてハッピーエンドか、それとも悲劇か。
■キャスト
イ・ジェウク、イ・ジュニョン、ホン・スジュ、チェ・ジノ、イ・ジフン、チェ・ヒジン ほか
■スタッフ
脚本：チェ・ウォン
監督：ミン・ヨンホン
監督／プロデューサー：イ・ヒャンボン