横浜ＦＭ、なすすべなく０―３完敗　ＦＣ東京戦　ゴール裏からブーイング…５戦４度目の複数失点でリーグワーストタイ１１失点

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第５節 ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）

横浜ＦＭが今季５戦中４度目の複数失点を喫するなどＦＣ東京に０―３で敗れ、開幕５試合で１勝４敗と大きく出遅れた。

完敗だった。前半３２秒でＤＦラインの裏を簡単に突かれて先制点を献上すると、同１６分にも自陣右サイドを相手の佐藤龍之介にカットインを許して追加点を許す。

反撃に出なければいけない状況にもかかわらず、運動量、球際、攻守の迫力で相手に圧倒されてしまう。その後も何度もピンチを招き、相手のシュートミスに助けられたものの、決定機は作れずに前半は０―２で折り返す。

後半からキニョーネスに代えて諏訪間、喜田に代えて木村卓を送り出して流れを変えたかったが、わずか５５秒でＤＦラインの裏を突かれてマルセロヒアンに追加点を奪われる。さらに同１３分にはＤＦ角田が負傷交代を余儀なくされるアクシデントにも見舞われた。

後半１９分に天野が投入されてから攻撃にリズムが生まれたものの、決定機を作るまでには至らず。０―３で敗れ、試合直後にはゴール裏の一部サポーターからブーイングも起きた。

これで５戦１１失点となり、失点数は柏と並んでリーグワーストタイ。また残留争いに巻き込まれた昨季、先制された試合は１９試合で３分け１６敗で逆転勝利はゼロだったが、今季の４敗も全て相手に先制されており、反発力を生み出せないなど多くの課題が露呈する厳しい結果を突きつけられた。