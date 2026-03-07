◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第５節 松本３―０札幌（７日・サンプロ アルウィン）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌がＪ３松本に０―３で敗れ、２連敗を喫した。

前半３分、スルーパスに反応したＦＷ白井陽斗（２６）が抜け出し、相手ＧＫと１対１の場面を作るも、シュートは上に外れた。その後も主導権を握っていたが、同３７分、左ＣＫを松本ＦＷ加藤に頭で決められ、先制を許した。

後半は立ち上がりから札幌ペースで試合が続いたが１２分、右からのロングスローがゴール前まで抜け、ＤＦ樋口に追加点を決められた。

２点のビハインドを追い前に出て行ったが、途中交代で入ったＦＷサフォ（２４）のヘディング弾がクロスバーに阻まれるなど、得点には至らず。逆に３５分、カウンターから追加点を奪われ０―３に。今季最多点差をつけられて敗れた。

ホーム開幕戦となった前節２月２８日の岐阜戦は１―２と、Ｊ３との２試合で２連敗を喫した。ただ２か月近く続いたキャンプを終え、８日からは札幌に戻ることができる。ホームに腰を据え、立て直しを図っていく。