ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア団体で金メダルを獲得した米国代表のアンバー・グレンが６日（日本時間７日）、自身のインスタグラムに新規投稿。表彰式に出席したフォーマルファッションを公開し、ファンの反響を呼んだ。

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ではＳＰで大きく出遅れながらも、フリーで驚異的な巻き返しを見せて５位。４位の千葉を優しく抱きしめる姿や、銀メダルを獲得した坂本花織が泣いている際にカメラマンに「撮らないで！」と呼びかけるなど、姉御肌の立ち振る舞いが日本のファンから大きな反響を集め「アンバー姐さん」とも称された。

今回は「ＧＬＡＡＤ賞」に出席。「このイベントは、私たちのコミュニティと世界のための明るい未来への愛、サポート、情熱で溢れていました」などとつづった。

リンクの上とは違い、前髪を作り、後ろ髪をアップにした姿は印象激変。さらに黒のスーツもビシッと着こなし、胸には金メダルが輝いている。ファンも「この髪形とてもいい」「ショーの注目を奪った」「私たちの女王」「本当に美しい」と書き込んでいた。