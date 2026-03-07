コラムニストえのきどいちろう氏が7日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。同局が生中継したWBC強化試合日本対オリックス戦の内容に苦言を呈した。

えのきど氏は「TBSなので苦言を呈したいことがありまして」と切り出すと、WBCの前に行われた侍ジャパンの強化試合に言及。今回のWBCは米配信大手Netflix（ネットフリックス）が独占配信しており、「動いている大谷君を地上波が映せる非常に貴重な機会だった」としつつ、2日のオリックス戦について「これは俺たち野球ブラザーにとっては許せないことが起きた」と憤った。

その理由について「まず試合前にジャパンしか映さない。大谷君とかジャパンしか映さない。オリックスの選手ちらっとも映さない」とし、さらに「それから試合最後まで見て、オリックスの岸田監督が映らない」と相手チームへの敬意に欠けていると指摘。塙宣之も「話題になってましたよね。1回も映らないって。それはダメだよ」と同意すると、えのきど氏は「思い出したのは、野茂英雄が海を渡ってドジャースで活躍した時にフジテレビがやった中継」と語り、「ドジャースの裏、守備のイニング、つまりドジャースの攻撃のイニングは全部カットして。野茂が投げてる裏だけつないだ中継でやった。それ野球じゃないじゃん」と編集に怒りをにじませた。

塙が「だから野球ファン増えないんだよな」と嘆くと、えのきど氏は「野茂に関心があるのは分かるけど、それで結局野球を排除していくというか。野球をバカにしているようなことをしちゃダメだと思うんだけど。TBSは本当に今回のオリックス戦の中継はひどかったんです」と腹立たしげだった。