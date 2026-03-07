歌手和田アキ子（75）が7日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。WBCの生放送で日本代表と台湾の試合を見て感じたことを話した。

和田が「メジャーのルール、って言ったら、昨日久しぶりに野球を見たんですけど、前は、ストライク→ボール→アウト、じゃなかった？ 今はボール→ストライクでしょ？」と尋ねると、アシスタントの垣花正が「変わりました」と話した。

和田は「何で、あれもアメリカに合わせたの？」と不思議そうに尋ねた。垣花は「あれもメジャー流に合わせたんです。10年ぐらい前ですかね」と応じた。

和田は「あれも、すっごい変わったと思ったけれども」と野球のルールの激変ぶりに驚いた。垣花は「野球の実況のアナウンサーも昔はストライクを先に言ったんですよ。2ストライク3ボールだったですけど、今は3ボール2ストライクって言いますね」と解説した。

ボールカウント表示は日本式は「SBO」だったが、2010年以降、日本ではプロ野球も高校野球もメジャー流の「BSO」の配列に変更された。