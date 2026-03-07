ももクロ、スタジオで“前代未聞のバトル”に遭遇…「嘘をついています！」短歌の新常識を巡るガチ論争に困惑

「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。

3月7日（土）放送回は、現代短歌の歌人・枡野浩一と青松輝がゲストに登場する。

1997年にデビューした枡野は、高等学校の教科書にも載るほど短歌を極めたベテラン歌人。一方の青松は2023年にデビューし、自由で個性的な作風が評価されている新進気鋭の歌人だ。さらに青松は灘中学校・灘高等学校から東京大学医学部へ進学した現役大学生で、36万人以上の登録者数を誇るYouTubeチャンネル『雷獣チャンネル』を運営している。

最初のメニューは「耳で味わう現代短歌アミューズ」。SNSを中心に現代短歌ブームが起きている昨今、ももクロの4人は31音でどのように表現していくのかを学ぶことに。さっそく講義を始めた枡野は、開始早々「流派がいろいろある。私は厳しいです」と、基本に忠実な枡野流短歌を伝授していく。

枡野が絶対的ルールだと示す基本の「あ・い・う」に対し、自由な作風を貫く20代の青松は「枡野先生がおっしゃったことは、おじさんの…古（いにしえ）の現代短歌といいますか」と噛みつく。バチバチな2人のやりとりを目の当たりにし、ももクロは「どうしたらいいの？」と困惑する。

さらに青松の攻撃は止まらず、「プロの作品にも、文字数が合っていない短歌はいっぱいある。（枡野は）嘘をついています！」と主張。それを受けた枡野は「ケースバイケースで…」と若干小声になってしまう。

ここで佐々木彩夏が「（青松の作品は）5・7・5・7・7に当てはまっていなかった」と枡野を援護することで、風向きが大きく変わっていく。

ここまで強気に戦ってきた青松に対し、「原点回帰が一番だ！」と反撃を開始する枡野。理解が追いついていない百田夏菜子が「今の時代は、青松先生流の短歌が多いんですか？」と枡野へ疑問をぶつけると、「頭のいい方たちの間ではね」という回答が。

ももクロは「頭よくないから…」と落ち込みつつ、理解が追いつかない理由も腑に落ちるのだった。

文字数は守ろうと主張する枡野、文字数は関係ないと自由を貫く青松。どちらの味方につくべきか戸惑うももクロだったが、玉井詩織の辛辣なひと言で青松が窮地に追いやられる。はたして、どちらの流派に軍配が上がるのか？