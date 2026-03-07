ワンちゃんの毛づくろいをするネコちゃん（⇒次へ）


【画像を見る】愛あふれる"チリチリ"までの仕上がりはこちら

Instagramに投稿された、“猫が犬をお世話する”動画が話題となり、3.3万いいねを集めています。

お兄ちゃん猫が妹犬を丁寧に毛づくろいする姿に、「仲良すぎる」「愛が溢れすぎている」とコメント欄もほっこりムードに。

自分の毛づくろいよりも、まずは妹犬。

そんな優しさがあふれるお兄ちゃん猫の全力ケアと、思わず笑ってしまう“チリチリの仕上がり”が多くの人の心を掴んでいます。

話題になったのは、ターとアグさん（@n.hawnyan)の投稿。

暖かな日差しが差し込む窓辺に寄り添う犬と猫。

お兄ちゃん猫のターコロくんと、妹犬のアグちゃんです。

ターコロくんはアグちゃんの額に顔を近づけると、小さな舌を使って丁寧に毛づくろいをしています。

何度も何度も、入念に整えていきます。

丁寧に毛づくろいをしてあげている


その毛づくろいのリズムに身をゆだねるように、アグちゃんはウトウト。

まぶたが落ちかけて、今にも眠ってしまいそうです。

この愛情のこもった“お世話タイム”は、実は毎日恒例で行われています。

毛づくろいは毎日恒例▶仕上がりはどう…！？


ターコロくんは、自分の毛づくろいよりもアグちゃんを優先するほど、妹想いのお兄ちゃんです。

そんな全力な毛づくろいの成果はどうなのかというと…。

アグちゃんの耳裏をのぞいてみると、仕上がりはまさかのチリチリ。

チリチリになった耳裏▶完璧ではないけれど…


一生懸命毛繕いしてあげた結果▶幸せそうな2匹の様子


完璧とは言えないけれど、なんとも幸せそうな2匹なのでした。

穏やかな時間▶2匹の冬の過ごし方


チリチリでも幸せが伝わってくる、兄妹の穏やかな時間に、「大好きなのが伝わってくる」「愛だなぁ」とあたたかいコメントが集まりました。

■“チリチリ名人”はこうして生まれた。投稿主さんが語る2匹のかわいいエピソード

投稿が注目される中で、ひときわ目立っていたのが、「チリチリ名人ですね！」というコメント。

この言葉には、投稿主さんも“その通り”と頷いてしまったそうです。

「ターはアグの毛づくろいをしたら必ず出来上がりがチリチリになるので、読者さんはいつもよく見てくれているんだな、と嬉しくなりました」と、微笑ましいエピソードを教えてくれました。

では、毛づくろい後の“チリチリ”はどうしているのかというと…。

「チリチリはターコロの愛情の証なので、そのままにしています」とのこと。

上手じゃなくても、むしろその不器用さこそが愛おしいですね。

そんな2匹の関係性が、見る人をやさしい気持ちにさせてくれます。

■こたつにこもる2匹の冬の過ごし方

寒さが厳しい季節は、ターコロくんとアグちゃんは“冬の定位置”からほとんど動かないそうです。

実際の投稿でも、2匹はこたつやカーペットの上でぴったりと寄り添い、じゃれあったり、くっついたまま寝たりと、とにかく“あったかい場所から動かない”様子がよくわかります。

ホットカーペットの虜▶暖かくて動きたくない…


カーペットの上でじゃれ合う▶ウトウトしてきて…


くっついたまま寝てしまった▶2匹の幸せ溢れる日々


寒い冬も、ターコロくんとアグちゃんにとっては、幸せな密着シーズンなのかもしれません。

■2匹の幸せ溢れる日々はまだまだ続く

ターコロくんとアグちゃんの仲良しぶりは、今回紹介した投稿だけではありません。縁側で肩を組むようにして外を眺めたり、ターコロくんがアグちゃんのお腹を枕のようにして横になったりと、ぴったりくっつく2匹が愛らしいです。

肩を組みながら外を眺める2匹▶別の日には…


お腹を枕にして横になる姿▶いつも一緒


投稿主さんは、最後に次のようなメッセージを寄せてくれました。

「ターコロとアグの投稿を通して、野良猫や保護犬の面白いところ、個性的なところ、愛おしいところを伝えられたらいいなと思っています。ぜひ、Instagramでふたりの何気ない暮らしを見てもらえたら嬉しいです」

ターとアグさん（@n.hawnyan)のInstagramには、今回の毛づくろい動画以外にも、2匹の愛らしい日常のワンシーンがたくさん投稿されています。

寄りそう2匹▶（次画像から2匹のやさしくて穏やかな日々のエピソードを描いた『ターとアグのしあわせ日和 元ノラ猫と元保護犬、ふたりは親友』が読めます）


ぜひ2匹の愛溢れる世界をのぞいてみてください。

文＝川端恵